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Бескомпромиссную версию «Обычной женщины» покажут в интернете

18 июня
2019 год

Новости кино >>
18 июня 2019
На онлайн-платформе ТНТ-Premier 20 июня выйдет новая, более откровенная и бескомпромиссная, версия киносериала Бориса Хлебникова «Обычная женщина», впервые показанного на канале ТВ-3 в прошлом году, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Бескомпромиссную версию «Обычной женщины» покажут в интернете

«Возможности онлайн-площадки в какой-то степени развязали нам руки, и я согласился на идею нашего сценариста Марии Меленевской выпустить еще более феменистскую и бескомпромиссную версию «Обычной женщины». Для зрителя здесь еще много нерассказанных женских историй, которые нам важно раскрыть», – отмечает Хлебников.

Расширенная версия будет называться «Обычная женщина. Нерасказанная история».

«Как единственную женщину в нашей творческой группе, меня не могло не расстроить то, что в первую версию «Обычной женщины» не вошли некоторые важные моменты, раскрывающие характеры Марины (Анна Михалкова) и Светы (Аглая Тарасова). Сцены, позволяющие вызвать к ним большее сопереживание. Я рада, что в конце концов, при поддержке моего соавтора Дениса Уточкина, мне удалось уговорить Бориса выпустить новую версию сериала. Надеюсь, она даст людям возможность взглянуть на всю историю немного под другим углом», – отмечает Мария Меленевская.

«Обычная женщина» стала одним из самых успешных сериалов 2018 года – в частности, попала в тройку лучших по версии кинокритиков, чей рейтинг ежегодно публикует Кино-театр.ру. За роль в киносериале актриса Анна Михалкова получила премию «Золотой орел» и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Права на показ сериала приобрёл независимый дистрибьютор телеконтента из Великобритании Cineflix Rights, сериал также доступен на VoD-сервисах в Австралии (SBS On Demand) и в Новой Зеландии (TVNZ ondemand).
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