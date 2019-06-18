Бескомпромиссную версию «Обычной женщины» покажут в интернете

На онлайн-платформе ТНТ-Premier 20 июня выйдет новая, более откровенная и бескомпромиссная, версия киносериала Бориса Хлебникова
«Обычная женщина
», впервые показанного на канале ТВ-3 в прошлом году, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.
«Возможности онлайн-площадки в какой-то степени развязали нам руки, и я согласился на идею нашего сценариста Марии Меленевской выпустить еще более феменистскую и бескомпромиссную версию «Обычной женщины». Для зрителя здесь еще много нерассказанных женских историй, которые нам важно раскрыть
», – отмечает Хлебников.
Расширенная версия будет называться «Обычная женщина. Нерасказанная история».
«Как единственную женщину в нашей творческой группе, меня не могло не расстроить то, что в первую версию «Обычной женщины» не вошли некоторые важные моменты, раскрывающие характеры Марины (Анна Михалкова) и Светы (Аглая Тарасова). Сцены, позволяющие вызвать к ним большее сопереживание. Я рада, что в конце концов, при поддержке моего соавтора Дениса Уточкина, мне удалось уговорить Бориса выпустить новую версию сериала. Надеюсь, она даст людям возможность взглянуть на всю историю немного под другим углом
», – отмечает Мария Меленевская.
«Обычная женщина» стала одним из самых успешных сериалов 2018 года – в частности, попала в тройку лучших по версии кинокритиков, чей рейтинг ежегодно публикует Кино-театр.ру
. За роль в киносериале актриса Анна Михалкова получила премию «Золотой орел» и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Права на показ сериала приобрёл независимый дистрибьютор телеконтента из Великобритании Cineflix Rights, сериал также доступен на VoD-сервисах в Австралии (SBS On Demand) и в Новой Зеландии (TVNZ ondemand).