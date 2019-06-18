У «Голодных игр» появится приквел

Писательница Сюзен Коллинз готовит предысторию своей популярной серии «Голодные игры
», а студия Lionsgate, занимавшаяся экранизациями франшизы уже ведет переговоры о новом фильме, сообщает The Hollywood reporter
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Действие новой книги Коллинз развернется за 64 года до событий, рассказанных в оригинальной литературной трилогии. Новый роман выйдет в мае 2020 года. Представители студии Lionsgate отмечают, что общались с Коллинз в процессе написания романа и с нетерпением ждут выхода предыстории «Голодных игр» – естественно, с надеждой на кинематографическое расширение вселенной.
Первая экранизация «Голодных игр
» вышла в 2012 году. Главной героиней франшизы является участница жестоких соревнований на выживание, а затем символ сопротивления Китнисс Эвердин в исполнении Дженнифер Лоуренс
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