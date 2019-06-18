Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

У «Голодных игр» появится приквел

18 июня
2019 год

Новости кино >>
18 июня 2019
Писательница Сюзен Коллинз готовит предысторию своей популярной серии «Голодные игры», а студия Lionsgate, занимавшаяся экранизациями франшизы уже ведет переговоры о новом фильме, сообщает The Hollywood reporter.

У «Голодных игр» появится приквел

Действие новой книги Коллинз развернется за 64 года до событий, рассказанных в оригинальной литературной трилогии. Новый роман выйдет в мае 2020 года. Представители студии Lionsgate отмечают, что общались с Коллинз в процессе написания романа и с нетерпением ждут выхода предыстории «Голодных игр» – естественно, с надеждой на кинематографическое расширение вселенной.

Первая экранизация «Голодных игр» вышла в 2012 году. Главной героиней франшизы является участница жестоких соревнований на выживание, а затем символ сопротивления Китнисс Эвердин в исполнении Дженнифер Лоуренс.
версия для печати
Поиск по меткам
приквелфраншиза
персоны
Дженнифер Лоуренс
фильмы
Голодные игрыГолодные игры: И вспыхнет пламяГолодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Антонина Дивина
Дарья Егоркина
Игорь Золотовицкий
Валентина Малявина
Ирина Пегова
Тамара Совчи
Юрий Соломин
Сергей Степанченко
Юри Ярвет
Жюли Депардьё
Бернар Жиродо
Кэрол Кэйн
Виктор Лану
Пол Маккартни
Мацей Робакевич
Изабелла Росселлини
все родившиеся 18 июня >>

Афиша кино >>

Охотник на оленей
военный фильм, драма
Великобритания, США, 1978
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама, экранизация
Австрия, Германия, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Дитя робота
научная фантастика, триллер
Австралия, 2019
Дылда
драма
Россия, 2019
За мечтой
драма, музыкальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Зов волка
боевик, военный фильм, драма
Франция, 2019
Пространство музыки
музыкальный фильм, приключения
Россия, 2018
Берлин, я люблю тебя
драма, мелодрама
Германия, 2019
Детские игры
фильм ужасов
США, Франция, 2019
История игрушек 4
комедия, приключения, фэнтези
, 2019
Призраки Шэрон Тейт
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен