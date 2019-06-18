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«Игра престолов» и «Мстители: Финал» в очередной раз стали лучшими

18 июня
2019 год

Новости кино >>
18 июня 2019
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards, где лучшим фильмом был назван финал «Мстителей», а лучшим сериалом – «Игра престолов», сообщает The Hollywood reporter.

«Игра престолов» и «Мстители: Финал» в очередной раз стали лучшими

Железный человек (Роберт Дауни-мл.) и Танос (Джош Бролин) были названы лучшими героем и злодеем соответственно. Еще один фильм Marvel – «Капитан Марвел» – отметили призом за лучшую драку.

Исполнительницей лучшей роли в кино назвали Леди Гагу, сыгравшую в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась». Композицию Shallow из этой же картины отметили как лучший музыкальный момент в кино.

Главной актрисой сериалов назвали Элизабет Мосс за работу в проекте «Рассказ служанки».
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фильмы
Звезда родиласьИгра престоловКапитан МарвелМстители: ФиналРассказ служанки

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