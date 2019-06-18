«Игра престолов» и «Мстители: Финал» в очередной раз стали лучшими

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards, где лучшим фильмом был назван финал «Мстителей
», а лучшим сериалом – «Игра престолов
», сообщает The Hollywood reporter
.
Железный человек (Роберт Дауни-мл.
) и Танос (Джош Бролин
) были названы лучшими героем и злодеем соответственно. Еще один фильм Marvel – «Капитан Марвел
» – отметили призом за лучшую драку.
Исполнительницей лучшей роли в кино назвали Леди Гагу
, сыгравшую в фильме Брэдли Купера
«Звезда родилась
». Композицию Shallow из этой же картины отметили как лучший музыкальный момент в кино.
Главной актрисой сериалов назвали Элизабет Мосс
за работу в проекте «Рассказ служанки
».