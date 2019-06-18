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Мария Куликова столкнется с предательством мужа

18 июня
2019 год

Новости кино >>
18 июня 2019
Премьера мелодрамы «Любовь не по правилам» с Марией Куликовой в главной роли состоится 29 июня на канале «Россия 1», сообщает пресс-служба канала.

Мария Куликова столкнется с предательством мужа

Главная героиня фильма – хирург Мария Васина. У нее прекрасные отношения с любящим супругом и дочерью, решившей тоже стать врачом. Но однажды муж уходит к любовнице. Мария болезненно переживает предательство человека, которому безоговорочно доверяла. Из глубокой депрессии её выводит встреча с молодым парнем Кириллом. Несмотря на разницу в возрасте, между ними вспыхивает страстная любовь. И когда одумавшийся муж решает вернуться домой, Мария должна сделать свой выбор.

В картине также сыграли Федор Лавров, Марк Богатырев, Данил Акутин и Алиса Лозовская.
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персоны
Данил АкутинМарк БогатырёвМария КуликоваФёдор ЛавровАлиса Лозовская

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