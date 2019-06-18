Мария Куликова столкнется с предательством мужа

Премьера мелодрамы «Любовь не по правилам» с Марией Куликовой
в главной роли состоится 29 июня на канале «Россия 1», сообщает пресс-служба канала.
Главная героиня фильма – хирург Мария Васина. У нее прекрасные отношения с любящим супругом и дочерью, решившей тоже стать врачом. Но однажды муж уходит к любовнице. Мария болезненно переживает предательство человека, которому безоговорочно доверяла. Из глубокой депрессии её выводит встреча с молодым парнем Кириллом. Несмотря на разницу в возрасте, между ними вспыхивает страстная любовь. И когда одумавшийся муж решает вернуться домой, Мария должна сделать свой выбор.
В картине также сыграли Федор Лавров
, Марк Богатырев
, Данил Акутин
и Алиса Лозовская
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