Сергей Бурунов сыграет в трагикомедии Жоры Крыжовникова

Сергей Бурунов
исполнит главную роль в трагикомедии Жоры Крыжовникова
под рабочим названием «Дорога на Джомолунгму
», соответствующий проект представлен на питчинге авторских и экспериментальных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки Министерства культуры РФ.
«Это яркая, солнечная, летняя история про семью, которая отправляется исполнить мечту отца – спеть песню на Грушинском фестивале. Он сочинил, ее когда был молодой, и всю жизнь мечтал ее исполнить
», – рассказал о сюжете будущей ленты Крыжовников.
При этом главный герой в исполнении Бурунова – неизлечимо болен, и это его «лебединая песня».
«Мы с Жорой постараемся воссоздать на экране образ нового героя, с которым зрители будут смеяться до слез и плакать не один год. Как я это называю – через смех к слезам
», – отметил Бурунов.
По словам Крыжовникова, картина расскажет «про ту связь, которая делает нас родными». Вероятно, и сам фильм в итоге будет называться «Родные».
Продюсером картины выступит Илья Стюарт
, работавший над лентами Кирилла Серебренникова
. Съемки фильма планируется начать следующим летом. Производственный бюджет ленты – 160 млн рублей, у министерства запрашивают 70 млн. Планируемые кассовые сборы – 700 млн рублей. В прокате заинтересована компания WDSSPR. Релиз запланирован на 31 мая 2021 года.