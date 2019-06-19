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Константин Хабенский снова поработает с Анной Меликян

19 июня
2019 год

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19 июня 2019
Виктория Исакова и Константин Хабенский исполнят главные роли в новом проекте Анны Меликян «Трое», представленном режиссером на питчинге авторских и экспериментальных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки Министерства культуры РФ.

Константин Хабенский снова поработает с Анной Меликян
фото: Виктория Исакова в фильме "Нежность" Анны Меликян

В центре сюжета – супружеская пара (Исакова и Хабенский), семейную жизнь которых может нарушить появление новой женщины. Однако Меликян интересует вопрос: «Что должен делать человек в этой ситуации – глушить чувство и сохранять семью или предпочесть новую любовь».

В фильме будет показано только три персонажа (кастинг на роль другой женщины еще идет), остальные будут за кадром. Действие будет развиваться в Москве и Санкт-Петербурге, где живут женщины.

Жанр будущей картины Меликян характеризует как трагикомедию, ближе к которой по интонации «Осенний марафон» Георгия Данелии. Съемки запланированы на осень, начнутся они в том случае, если Минкультуры поддержит картину.

Сейчас Анна Меликян готовится к выпуску своей новой картины «Фея», в котором главную роль исполнил Константин Хабенский.
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