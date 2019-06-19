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Дмитрий Нагиев и Владимир Машков станут «Папами»

19 июня
2019 год

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19 июня 2019
Актеры Дмитрий Нагиев и Владимир Машков сыграют в альманахе «Папы», который был представлен на питчинге авторских и экспериментальных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки Министерства культуры РФ.

Дмитрий Нагиев и Владимир Машков станут «Папами»
фото: "Непрощенный"

В альманахе будет четыре новеллы. Нагиев сыграет блестящего врача-хирурга, всем помогающего, но пытающегося справиться собственной трагедией. Режиссером этой новеллы выступит Сарик Андреасян, с которым актер работал на ленте «Непрощенный». Владимир Машков исполнит роль актера-неудачника, которому предстоит «сыграть» отца успешной девушки, пытающейся наладить контакт с обеспеченной семьей жениха. Эту новеллу снимет Карен Оганесян, с которым Машков работал на ленте «Герой» и сериале «Налёт».

Еще две новеллы снимут Анна Матисон и Клим Шипенко, в последней должен сыграть Евгений Миронов. Главную роль в новелле Матисон исполнит ее муж, актер Сергей Безруков, эта часть расскажет об истории приемного ребенка в семье.
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