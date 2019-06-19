Дмитрий Нагиев и Владимир Машков станут «Папами»

Актеры Дмитрий Нагиев и Владимир Машков сыграют в альманахе «Папы», который был представлен на питчинге авторских и экспериментальных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки Министерства культуры РФ.
фото: "Непрощенный"
В альманахе будет четыре новеллы. Нагиев сыграет блестящего врача-хирурга, всем помогающего, но пытающегося справиться собственной трагедией. Режиссером этой новеллы выступит Сарик Андреасян, с которым актер работал на ленте «Непрощенный». Владимир Машков исполнит роль актера-неудачника, которому предстоит «сыграть» отца успешной девушки, пытающейся наладить контакт с обеспеченной семьей жениха. Эту новеллу снимет Карен Оганесян, с которым Машков работал на ленте «Герой» и сериале «Налёт».