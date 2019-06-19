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У фильма «14+» появится продолжение

19 июня
2019 год

Новости кино >>
19 июня 2019
Режиссер Андрей Зайцев все-таки снимет продолжение своего фильма четырехлетней давности «14+», соответствующий проект представлен на питчинге авторских и экспериментальных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки Министерства культуры РФ.

У фильма «14+» появится продолжение
фото: "14+"

«Когда мы снимали фильм «14+», то не думали про продолжение, но в какой-то момент стало много просьб от поклонников – так, что нам самим захотелось узнать, что же произойдет с героями дальше», – рассказал Зайцев.

По словам режиссера, в центре картины под названием «18+» вновь будут герои Глеба Калюжного и Ульяны Васькович, а также их родители. Именно на взаимоотношениях родителей и детей будет сделан акцент.

Картина будет снята в той же стилистике, что и оригинал, в ней также будет звучать много музыки. Переговоры о прокате ведутся с компанией Russian World Vision, планируемые кассовые сборы – 100 млн рублей.
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