У фильма «14+» появится продолжение

Режиссер Андрей Зайцев все-таки снимет продолжение своего фильма четырехлетней давности «14+», соответствующий проект представлен на питчинге авторских и экспериментальных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки Министерства культуры РФ.
фото: "14+"
«Когда мы снимали фильм «14+», то не думали про продолжение, но в какой-то момент стало много просьб от поклонников – так, что нам самим захотелось узнать, что же произойдет с героями дальше», – рассказал Зайцев.
По словам режиссера, в центре картины под названием «18+» вновь будут герои Глеба Калюжного и Ульяны Васькович, а также их родители. Именно на взаимоотношениях родителей и детей будет сделан акцент.
Картина будет снята в той же стилистике, что и оригинал, в ней также будет звучать много музыки. Переговоры о прокате ведутся с компанией Russian World Vision, планируемые кассовые сборы – 100 млн рублей.