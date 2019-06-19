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Николай Хомерики возвращается в авторское кино

19 июня
2019 год

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19 июня 2019
Режиссер Николай Хомерики спустя восемь лет после выхода его картины «Сердца бумеранг» (за это время он успел снять ленты «Ледокол», «Селфи», сериал «Тайны города Эн») возвращается в авторское кино с проектом «Любовь», который был представлен питчинге авторских и экспериментальных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки Министерства культуры РФ.

Николай Хомерики возвращается в авторское кино
фото: "Сердца бумеранг"

Картина расскажет про молодых людей, переживающих первую любовь. Они бросают все и уезжают в отдаленный от цивилизации дом, где им не может помешать никто, кроме них самих.

Как говорит режиссер, действие ленты будет развиваться в трех измерениях – это сон девушки, настоящее, когда они переезжают в заброшенный дом, также героям предстоит столкнуться с будущим и понять, хотят ли они его.

Продюсировать ленту будет Роман Борисевич, с которым Хомерики работал на картине «Сказка про темноту», участвовавшей в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2009 года.
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