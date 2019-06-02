Владимир Мединский оценил сериал «Чернобыль»

«Это ярко, это интересно, это сделано с любовью и симпатией к простому человеку. Фактические ошибки есть и там, как в любом кино. Там очень много сочувствия. Мой отец, который был в Чернобыле со второго дня, он тоже посмотрел и сказал, что это очень сильно», – сказал Мединский, добавив, что и в России сейчас готовятся «несколько фильмов о Чернобыле».
Министр отметил, что «фильмы на историческую тематику стабильно приносят высокие сборы – сейчас российские зрители ходят на отечественное кино в два раза чаще, чем шесть лет назад». При этом он подчеркнул, что «определенный художественный вымысел в исторических фильмах допустим, часто создатели кинолент прибегают к нему ради общего замысла».
«Тут не надо перегибать палку, все-таки кино – это всегда творческий продукт. Для решения каких-то творческих задач всегда, во все времена, в том числе и в советские годы, создатели прибегали к сознательным изменениям, гиперболам, неточностям, специально это делали», – уточнил Мединский.