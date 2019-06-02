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Владимир Мединский оценил сериал «Чернобыль»

2 июня
2019 год

Новости кино >>
2 июня 2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на книжном фестивале «Красная площадь» выступил с лекцией «Мифы и реальность исторического кино», где, в том числе, рассказал о своем отношении к проекту американского канала HBO «Чернобыль», который на днях возглавил рейтинг самых популярных сериалов.

Владимир Мединский оценил сериал «Чернобыль»
фото: mkrf.ru/пресс-служба РВИО

«Это ярко, это интересно, это сделано с любовью и симпатией к простому человеку. Фактические ошибки есть и там, как в любом кино. Там очень много сочувствия. Мой отец, который был в Чернобыле со второго дня, он тоже посмотрел и сказал, что это очень сильно», – сказал Мединский, добавив, что и в России сейчас готовятся «несколько фильмов о Чернобыле».

Министр отметил, что «фильмы на историческую тематику стабильно приносят высокие сборы – сейчас российские зрители ходят на отечественное кино в два раза чаще, чем шесть лет назад». При этом он подчеркнул, что «определенный художественный вымысел в исторических фильмах допустим, часто создатели кинолент прибегают к нему ради общего замысла».

«Тут не надо перегибать палку, все-таки кино – это всегда творческий продукт. Для решения каких-то творческих задач всегда, во все времена, в том числе и в советские годы, создатели прибегали к сознательным изменениям, гиперболам, неточностям, специально это делали», – уточнил Мединский.

В качестве примера он привел культовый фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

«Не сомневайтесь, что все военные консультанты знали, что эсэсовцы не носили в 1945 году черную форму, но согласились, что так гораздо страшнее», – уточнил министр.

По его мнению, лучшее историческое кино – «то, после просмотра которого хочется взять в руки книгу или энциклопедию, чтобы глубже изучить тему».
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