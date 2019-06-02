Уэсли Снайпс поборется с зомби

Актер Уэсли Снайпс
, охотившийся на вампиров в трилогии «Блэйд
», сыграет одну из главных ролей в зомби-триллере «Эпидемия Z
» (Outbreak Z), на котором также выступит в качестве исполнительного продюсера, сообщает The Hollywood reporter
.
Картина расскажет о двух офицерах спецназа, которые в переполненном кампусе колледжа пытаются найти человека, обладающего вакциной против вируса зомби. Снайпс сыграет как раз одного из этих офицеров. Поиск исполнителей других ролей пока идет.
Режиссером выступит актер и каскадер Крис Брюстер
, отвечавший за постановку боев в «Черной пантере
». Сценарий написали Хамид Торапбур
, Клинт Наррамор
и Эндрю Кайтлингер
. Съемки начнутся летом в Миннесоте.