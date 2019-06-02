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Уэсли Снайпс поборется с зомби

2 июня
2019 год

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2 июня 2019
Актер Уэсли Снайпс, охотившийся на вампиров в трилогии «Блэйд», сыграет одну из главных ролей в зомби-триллере «Эпидемия Z» (Outbreak Z), на котором также выступит в качестве исполнительного продюсера, сообщает The Hollywood reporter.

Уэсли Снайпс поборется с зомби

Картина расскажет о двух офицерах спецназа, которые в переполненном кампусе колледжа пытаются найти человека, обладающего вакциной против вируса зомби. Снайпс сыграет как раз одного из этих офицеров. Поиск исполнителей других ролей пока идет.

Режиссером выступит актер и каскадер Крис Брюстер, отвечавший за постановку боев в «Черной пантере». Сценарий написали Хамид Торапбур, Клинт Наррамор и Эндрю Кайтлингер. Съемки начнутся летом в Миннесоте.
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