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Маттиас Шонартс отправится в «Старую гвардию» Шарлиз Терон

2 июня
2019 год

Новости кино >>
2 июня 2019
Бельгийский актер Маттиас Шонартс, которого в скором времени можно будет увидеть в фильме «Курск», и итальянец Лука Маринелли, несколько лет назад отмеченный премией Венецианского кинофестиваля за работу в картине «Не будь злым», сыграют в триллере «Старая гвардия» (The Old Guard) с Шарлиз Терон в главной роли, сообщает The Hollywood reporter.

Маттиас Шонартс отправится в «Старую гвардию» Шарлиз Терон
фото: "Курск"

Картина является экранизацией одноименного комикса Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Выпущенного в 2017 году. Он рассказывает о небольшой группе бессмертных воинов из разных эпох. Группой руководит опытная Энди, которую в фильме сыграет Шарлиз Терон. Постоянные кровопролития и вечная жизнь уже успели поднадоеть, но все меняется, когда они встречаются с новой бессмертной Грег, роль которой в фильме досталась Кики Лайн. Кроме того группе воинов предстоит встретиться с загадочной организацией, которая следит за ними в попытках раскрыть секрет бессмертия.

Кого сыграют Шонарс и Маринелли пока не известно. Режиссером фильма выступит Джина Принс-Байтвуд. Сценарий написал сам Грег Рука, который также будет исполнительным продюсером ленты. Производством проекта занимается компания Skydance и стиминг-сервис Netflix.
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