Маттиас Шонартс отправится в «Старую гвардию» Шарлиз Терон

Бельгийский актер Маттиас Шонартс , которого в скором времени можно будет увидеть в фильме « Курск », и итальянец Лука Маринелли , несколько лет назад отмеченный премией Венецианского кинофестиваля за работу в картине « Не будь злым », сыграют в триллере «» (The Old Guard) с Шарлиз Терон в главной роли, сообщает The Hollywood reporter Картина является экранизацией одноименного комикса. Выпущенного в 2017 году. Он рассказывает о небольшой группе бессмертных воинов из разных эпох. Группой руководит опытная Энди, которую в фильме сыграет Шарлиз Терон. Постоянные кровопролития и вечная жизнь уже успели поднадоеть, но все меняется, когда они встречаются с новой бессмертной Грег, роль которой в фильме досталась. Кроме того группе воинов предстоит встретиться с загадочной организацией, которая следит за ними в попытках раскрыть секрет бессмертия.Кого сыграют Шонарс и Маринелли пока не известно. Режиссером фильма выступит. Сценарий написал сам Грег Рука, который также будет исполнительным продюсером ленты. Производством проекта занимается компания Skydance и стиминг-сервис Netflix.