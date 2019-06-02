Маттиас Шонартс отправится в «Старую гвардию» Шарлиз Терон

Картина является экранизацией одноименного комикса Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Выпущенного в 2017 году. Он рассказывает о небольшой группе бессмертных воинов из разных эпох. Группой руководит опытная Энди, которую в фильме сыграет Шарлиз Терон. Постоянные кровопролития и вечная жизнь уже успели поднадоеть, но все меняется, когда они встречаются с новой бессмертной Грег, роль которой в фильме досталась Кики Лайн. Кроме того группе воинов предстоит встретиться с загадочной организацией, которая следит за ними в попытках раскрыть секрет бессмертия.
Кого сыграют Шонарс и Маринелли пока не известно. Режиссером фильма выступит Джина Принс-Байтвуд. Сценарий написал сам Грег Рука, который также будет исполнительным продюсером ленты. Производством проекта занимается компания Skydance и стиминг-сервис Netflix.