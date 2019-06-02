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Эмир Кустурица замахнулся на Чингисхана

2 июня
2019 год

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2 июня 2019
Режиссер Эмир Кустурица собирается снять фильм об основателе и правителе Монгольской империи Чингисхане, сообщает агентство РИА Новости.

Эмир Кустурица замахнулся на Чингисхана

«У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, огромный фильм о том, как каким был этот человек, которого не любили здесь и на Западе», – цитирует агентство слова режиссера.

В основе картины он собирается использовать книгу Чингиза Айтматова (видимо, речь идет о романе «И дольше века длится день», куда водит повесть «Белое облако Чингисхана»), а сам фильм обещает снять уже через год.

Причем часть съемок может пройти в России.

«У меня есть там сцена, когда Чингисхан приходит к реке и ему надо ждать, пока она замерзнет, чтобы по ней перейти. Сейчас думаю, где снимать эту сцену - на Кавказе или в Сибири», – подчеркнул Кустурица.
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