Николай Хомерики возвращается в авторское кино

Режиссер Николай Хомерики спустя восемь лет после выхода его картины «Сердца бумеранг» (за это время он успел снять ленты «Ледокол», «Селфи», сериал «Тайны города Эн») возвращается в авторское кино с проектом «Любовь», который был представлен на питчинге авторских и экспериментальных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки Министерства культуры РФ.
фото: "Сердца бумеранг"
Картина расскажет про молодых людей, переживающих первую любовь. Они бросают все и уезжают в отдаленный от цивилизации дом, где им не может помешать никто, кроме них самих.
Как говорит режиссер, действие ленты будет развиваться в трех измерениях – это сон девушки, настоящее, когда они переезжают в заброшенный дом, также героям предстоит столкнуться с будущим и понять, хотят ли они его.
Продюсировать ленту будет Роман Борисевич, с которым Хомерики работал на картине «Сказка про темноту», участвовавшей в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2009 года.