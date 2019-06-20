Любовь на льду: Фёдор Федотов и Соня Присс становятся фигуристами

Кино-театр.ру представляет тизер-трейлер романтического приключенческого фэнтези-экшна «Серебряные коньки»
режиссёра
Михаила Локшина
.
1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого – своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
Главные роли в фильме сыграли Фёдор Федотов
, Соня Присс
, Алексей Гуськов
, Юрий Колокольников
, Северия Янушаускайте
, Кирилл Зайцев
, Юрий Борисов
, Александра Ревенко
, Тимофей Трибунцев
, Сергей Колтаков
, Кэти Белтон
, Дени Лаван
, Виктория Плоп
и другие.
В российский прокат «Серебряные коньки»
выйдут 13 февраля 2020 года.