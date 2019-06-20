Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Любовь на льду: Фёдор Федотов и Соня Присс становятся фигуристами

20 июня
2019 год

Новости кино >>
20 июня 2019
Кино-театр.ру представляет тизер-трейлер романтического приключенческого фэнтези-экшна «Серебряные коньки» режиссёра
Михаила Локшина.


1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого – своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

Любовь на льду: Фёдор Федотов и Соня Присс становятся фигуристами

Главные роли в фильме сыграли Фёдор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, Кэти Белтон, Дени Лаван, Виктория Плоп и другие.

В российский прокат «Серебряные коньки» выйдут 13 февраля 2020 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Завершились съёмки «Серебряных коньков»
Дени Лаван сыграет в «Серебряных коньках»
Главные роли в фильме «Серебряные коньки» достались дебютантам
Парад победителей и франшиз: Итоги питчингов Фонда Кино
Поиск по меткам
БоевикРоссийские фильмыТрейлерфэнтези
персоны
Юрий Борисов (II)Алексей ГуськовКирилл Зайцев (II)Юрий КолокольниковСергей КолтаковДени ЛаванВиктория ПлопСоня ПриссАлександра РевенкоТимофей ТрибунцевФёдор Федотов (II)Северия Янушаускайте
фильмы
Серебряные коньки

фотографии >>
Любовь на льду: Фёдор Федотов и Соня Присс становятся фигуристами фотографии
Любовь на льду: Фёдор Федотов и Соня Присс становятся фигуристами фотографии
Любовь на льду: Фёдор Федотов и Соня Присс становятся фигуристами фотографии
Любовь на льду: Фёдор Федотов и Соня Присс становятся фигуристами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Юрий Визбор
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Маркус Кунце
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Николь Кидман
Оди Мерфи
Майлз О'Киффи
Россана Подеста
Эррол Флинн
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Охотник на оленей
военный фильм, драма
Великобритания, США, 1978
Дылда
драма
Россия, 2019
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама, экранизация
Австрия, Германия, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Дитя робота
научная фантастика, триллер
Австралия, 2019
За мечтой
драма, музыкальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Зов волка
боевик, военный фильм, драма
Франция, 2019
Пространство музыки
музыкальный фильм, приключения
Россия, 2018
Берлин, я люблю тебя
драма, мелодрама
Германия, 2019
Детские игры
фильм ужасов
США, Франция, 2019
История игрушек 4
комедия, приключения, фэнтези
, 2019
Призраки Шэрон Тейт
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен