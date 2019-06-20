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Павел Лунгин решил снять волшебную сказку

20 июня
2019 год

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20 июня 2019
Режиссер Павел Лунгин после военной драмы «Братство» решил снять волшебную сказку «Василиса», соответствующий проект был представлен на питчинге детских фильмов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки министерства культуры РФ.

Павел Лунгин решил снять волшебную сказку

В центре сюжета – озорная выдумщица Василиса, которая, как в «Снежной королеве», отправляется спасать своего друга, зачарованного «современными волшебниками» и подвергшегося «искушению войти в мир детства, богатства, успеха».

«Сценарий написала моя ученица Аня Денисова, когда я прочитал эту работу, то сначала очень удивился, но чем больше читал ее, тем больше она мне казалась правильной, глубокой и нужной», – отметил Лунгин.

Планируется, что кроме детей в фильме сыграют Петр Мамонов, Светлана Степанковская, Людмила Полякова. Производственный бюджет ленты – 150 млн рублей. Прокат запланирован на апрель 2021 года.
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