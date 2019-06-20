Павел Лунгин решил снять волшебную сказку

Режиссер Павел Лунгин
после военной драмы «Братство
» решил снять волшебную сказку «Василиса
», соответствующий проект был представлен на питчинге детских фильмов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки министерства культуры РФ.
В центре сюжета – озорная выдумщица Василиса, которая, как в «Снежной королеве», отправляется спасать своего друга, зачарованного «современными волшебниками» и подвергшегося «искушению войти в мир детства, богатства, успеха».
«Сценарий написала моя ученица Аня Денисова, когда я прочитал эту работу, то сначала очень удивился, но чем больше читал ее, тем больше она мне казалась правильной, глубокой и нужной
», – отметил Лунгин.
Планируется, что кроме детей в фильме сыграют Петр Мамонов
, Светлана Степанковская
, Людмила Полякова
. Производственный бюджет ленты – 150 млн рублей. Прокат запланирован на апрель 2021 года.