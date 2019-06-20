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У «Ищейки» будет сразу два новых сезона

20 июня
2019 год

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20 июня 2019
Кинокомпания Star Media 23 июня начинает съемки сразу двух сезонов популярного сериала «Ищейка», который выйдет на Первом канале, сообщает пресс-служба Star Media.

У «Ищейки» будет сразу два новых сезона
фото: Star Media

Предыдущие сезоны снимал режиссер Дмитрий Брусникин, скончавшийся в прошлом году. Постановщиком новых сезонов стал Андрей Головков, работавший над сериалом «Молодежка».

«Андрей Головков сумел очень тактично, с огромным уважением и пиететом к Дмитрию Брусникину, который был душой и сердцем сериала, подхватить знамя нашего проекта. Режиссер понимает, что нужно обязательно сохранить юмор, легкость, солнечность и уникальный стиль «Ищейки». Мы верим, что Андрей также сумеет привнести в сюжет что-то личное, искреннее и светлое», – отмечает продюсер «Ищейки» Дарья Лаврова.

Сериал «Ищейка» - это история о подполковнике полиции Александре Ивановне Кушнир в исполнении актрисы Анны Банщиковой. В новых сезонах зрителя ждут очередные неожиданные повороты личной жизни героини, теперь она будет учиться быть не только женщиной и следователем, но и матерью.
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