Виктория Толстоганова встретится со зрителями «Ельцин центра»

Обладательница актерской награды 30-го «Кинотавра
» за работу в фильме «Выше неба
» Виктория Толстоганова
24 июня в «Ельцин центре» проведет творческую встречу со зрителями, сообщает пресс-служба площадки.
На встрече состоится показ короткометражных фильмов с участием актрисы.
На счету Виктории Толстогановой более 60 ролей в кино и на телевидении. Она, в частности, играла в лентах «Раскаленная суббота
» Александра Митты
, «Магнитные бури
» Вадима Абдрашитова
, «Дневник камикадзе
» Дмитрия Месхиева
, «Побег
» Егора Кончаловского
, «Ветка сирени
» Павла Лунгина
, «Утомленные солнцем 2
» Никиты Михалкова
, российском кассовом хите «Движение вверх
» Антона Мегердичева
. За работы в картине Алексея Андрианова
«Шпион
» и сериале «Палач
» актриса была удостоена премии «Золотой орел».
На 30-м Открытом российском фестивале «Кинотавр», который проходил с 9 по 16 июня, она получила премию за лучшую женскую роль – в картине Оксаны Карас
«Выше неба», где сыграла властную и все контролирующую мать. Также Толстоганова исполнила роль Кабанихи из новой экранизации «Грозы
» Островского, которую снял Григорий Константинопольский
. Эта лента также участвовала в конкурсе «Кинотавра».