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Виктория Толстоганова встретится со зрителями «Ельцин центра»

20 июня
2019 год

Новости кино >>
20 июня 2019
Обладательница актерской награды 30-го «Кинотавра» за работу в фильме «Выше неба» Виктория Толстоганова 24 июня в «Ельцин центре» проведет творческую встречу со зрителями, сообщает пресс-служба площадки.

Виктория Толстоганова встретится со зрителями «Ельцин центра»

На встрече состоится показ короткометражных фильмов с участием актрисы.

На счету Виктории Толстогановой более 60 ролей в кино и на телевидении. Она, в частности, играла в лентах «Раскаленная суббота» Александра Митты, «Магнитные бури» Вадима Абдрашитова, «Дневник камикадзе» Дмитрия Месхиева, «Побег» Егора Кончаловского, «Ветка сирени» Павла Лунгина, «Утомленные солнцем 2» Никиты Михалкова, российском кассовом хите «Движение вверх» Антона Мегердичева. За работы в картине Алексея Андрианова «Шпион» и сериале «Палач» актриса была удостоена премии «Золотой орел».

На 30-м Открытом российском фестивале «Кинотавр», который проходил с 9 по 16 июня, она получила премию за лучшую женскую роль – в картине Оксаны Карас «Выше неба», где сыграла властную и все контролирующую мать. Также Толстоганова исполнила роль Кабанихи из новой экранизации «Грозы» Островского, которую снял Григорий Константинопольский. Эта лента также участвовала в конкурсе «Кинотавра».
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