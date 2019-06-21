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Шон Пенн отметит «День флага»

21 июня
2019 год

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21 июня 2019
Шон Пенн поставит драму «День флага» (Flag Day) с собой в одной из ролей, уверяет THR.


Компанию актёру составят Джош Бролин, Майлз Теллер, Эдди Марсан, Кэтрин Уинник, Норберт Лео Батц, Дэйл Дики и Бэйли Ноубл, а также его дети Дилан и Хоппер Пенны. Продюсерами ленты выступят Джон Килик, Уильям Хорберг и Фернандо Суличин.

Сценарист Джез Баттеруорт («Британия») адаптировал для картины мемуары Дженнифер Фогель «Мошенник: Правдивая история фальшивой жизни моего отца» (Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life). Зрителей ожидает история дочери, которая должна смириться со своим восприятием отца, грабителя банков и фальшивомонетчика, избегавшего ареста в течение шести месяцев.
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