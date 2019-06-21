Шон Пенн отметит «День флага»

Шон Пенн
поставит драму «День флага»
(Flag Day) с собой в одной из ролей, уверяет THR
.
Компанию актёру составят Джош Бролин
, Майлз Теллер
, Эдди Марсан
, Кэтрин Уинник
, Норберт Лео Батц
, Дэйл Дики
и Бэйли Ноубл
, а также его дети Дилан
и Хоппер Пенны
. Продюсерами ленты выступят Джон Килик
, Уильям Хорберг
и Фернандо Суличин
.
Сценарист Джез Баттеруорт
(«Британия»
) адаптировал для картины мемуары Дженнифер Фогель «Мошенник: Правдивая история фальшивой жизни моего отца»
(Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life). Зрителей ожидает история дочери, которая должна смириться со своим восприятием отца, грабителя банков и фальшивомонетчика, избегавшего ареста в течение шести месяцев.