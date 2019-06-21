«Долгая ночь»: в Северной Ирландии начались съёмки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съёмки приквела знаменитой фэнтези-саги Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов»
, получившего рабочее название «Долгая ночь»
. Об этом сообщает издание Entertainment Weeklly
.
В сериале заняты Наоми Уоттс
, Джош Уайтхауз
, Наоми Аки
, Миранда Ричардсон
, Денис Гоф
, Джейми Кэмпбелл Бауэр
, Шейла Атим
, Джорджия Хенли
, Алекс Шарп
, Тоби Регбо
и Иванно Джеремайя
.
Пилотный эпизод первого спин-оффа культового телешоу ставит С. Дж. Кларксон
. За разработку отвечают сценаристка Джейн Голдман
, назначенная шоураннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета. Премьера пилота состоится не раньше середины 2020 года, после чего телеканалу HBO предстоит решить, выпускать весь сезон или нет.
Зрителям поведают о делах давно минувших дней, точнее, о событиях, развернувшихся за пять тысяч лет до событий оригинала. Создатели обещают рассказать про «падение мира из золотого Века героев в самые тёмные времена»
и «легенду Старков»
, а также раскрыть «ужасающие тайны истории Вестероса»
, «подлинное происхождение белых ходоков»
и «загадки Востока»
.