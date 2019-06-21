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«Долгая ночь»: в Северной Ирландии начались съёмки приквела «Игры престолов»

21 июня
2019 год

Новости кино >>
21 июня 2019
В Северной Ирландии стартовали съёмки приквела знаменитой фэнтези-саги Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов», получившего рабочее название «Долгая ночь». Об этом сообщает издание Entertainment Weeklly.

В сериале заняты Наоми Уоттс, Джош Уайтхауз, Наоми Аки, Миранда Ричардсон, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Джорджия Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо и Иванно Джеремайя.


Пилотный эпизод первого спин-оффа культового телешоу ставит С. Дж. Кларксон. За разработку отвечают сценаристка Джейн Голдман, назначенная шоураннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета. Премьера пилота состоится не раньше середины 2020 года, после чего телеканалу HBO предстоит решить, выпускать весь сезон или нет.

Зрителям поведают о делах давно минувших дней, точнее, о событиях, развернувшихся за пять тысяч лет до событий оригинала. Создатели обещают рассказать про «падение мира из золотого Века героев в самые тёмные времена» и «легенду Старков», а также раскрыть «ужасающие тайны истории Вестероса», «подлинное происхождение белых ходоков» и «загадки Востока».
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