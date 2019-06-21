Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Карену Шахназарову вручили специальный приз «Читки»

21 июня
2019 год

Новости кино >>
21 июня 2019
Карен Шахназаров получил специальный приз за «многолетний вклад в объединение литературы и кино» на церемонии открытия первого фестиваля экранизаций «Читка», который продлится в Москве до 23 июня.

«Этот удивительный фестиваль наконец-то объединит кино и литературу», – цитирует режиссёра пресс-служба смотра.

Первые лауреаты фестиваля
фото: Пресс-служба фестиваля

Специальные призы также были вручены Глебу Панфилову за «вклад в искусство киноэкранизации» и Тимуру Бекмамбетову за первый российский блокбастер, снятый по сценарию бестселлера («Ночной Дозор»). Награду за последнего получил Владимир Меньшов.

Церемонию открытия «Читки», прошедшую 20 июня в доме проекта «Коллектив», расположившемся в здании бывшей Первой Московской мужской гимназии на Волхонке, провели Егор Бероев и Александра Урсуляк.
версия для печати
Ссылки по теме
Сергей Урсуляк возглавит жюри первого фестиваля экранизаций «Читка»
Глеб Панфилов станет первым лауреатом нового фестиваля экранизаций «Читка»
Поиск по меткам
Российские кинопремииРоссийские фильмы
персоны
Тимур БекмамбетовЕгор БероевАлексей Иванов (IV)Владимир КоттАлександра МарининаВладимир МеньшовГлеб ПанфиловИгорь ПетренкоАлександра УрсулякСергей УрсулякАнна Цуканова-КоттКарен Шахназаров
фильмы
Ночной Дозор

фотографии >>
Карену Шахназарову вручили специальный приз «Читки» фотографии
Жюри фестиваля
Член жюри Александра Маринина
Карен Шахназаров
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Мария Возба
Валерий Жаков
Валерий Золотухин
Изольда Извицкая
Максим Радугин
Дарья Румянцева
Кирилл Сафонов
Константин Чернокрылюк
Игорь Юраш
Маргит Бара
Густаво Бермудес
Жерар Ланвен
Джулиет Льюис
Дэвид Моррисси
Крис Пратт
Джейн Расселл
все родившиеся 21 июня >>

Афиша кино >>

Охотник на оленей
военный фильм, драма
Великобритания, США, 1978
Дылда
драма
Россия, 2019
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама, экранизация
Австрия, Германия, 2018
Дитя робота
научная фантастика, триллер
Австралия, 2019
За мечтой
драма, музыкальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Зов волка
боевик, военный фильм, драма
Франция, 2019
Пространство музыки
музыкальный фильм, приключения
Россия, 2018
Берлин, я люблю тебя
драма, мелодрама
Германия, 2019
Детские игры
фильм ужасов
США, Франция, 2019
История игрушек 4
комедия, приключения, фэнтези
, 2019
Призраки Шэрон Тейт
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Я не такой. Я не такая
криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен