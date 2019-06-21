Карену Шахназарову вручили специальный приз «Читки»

Карен Шахназаров
получил специальный приз за «многолетний вклад в объединение литературы и кино»
на церемонии открытия первого фестиваля экранизаций «Читка», который продлится в Москве до 23 июня.
«Этот удивительный фестиваль наконец-то объединит кино и литературу», –
цитирует режиссёра пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля
Специальные призы также были вручены Глебу Панфилову
за «вклад в искусство киноэкранизации»
и Тимуру Бекмамбетову
за первый российский блокбастер, снятый по сценарию бестселлера («Ночной Дозор»
). Награду за последнего получил Владимир Меньшов
.
Церемонию открытия «Читки», прошедшую 20 июня в доме проекта «Коллектив», расположившемся в здании бывшей Первой Московской мужской гимназии на Волхонке, провели Егор Бероев
и Александра Урсуляк
.