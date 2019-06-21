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В Киеве стартовали съёмки второго сезона сериала «Выходите без звонка»

21 июня
2019 год

Новости кино >>
21 июня 2019
В Киеве стартовали съёмки сериала «Выходите без звонка-2» производства кинокомпании «Три-Я-Да Продакшн», сообщает пресс-служба телеканала «Украина», заказавшего продолжение прошлогоднего детектива.

Во втором сезоне зритель станет свидетелем новых приключений таксиста Богдана, который заступается за тех, кто ищет помощи, справедливости или защиты. В этом деле ему помогают капитан полиции Марина Евтушенко и верные друзья.

В Киеве стартовали съёмки второго сезона сериала «Выходите без звонка»
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

По словам режиссёра Алексея Даруги, новый «сезон стал бодрее. Мы легче стали относиться к любовным историям наших героев, отношениям. Теперь в сериале больше юмора, от этого на площадке появилось немало улыбок, всем стало интереснее. Ведь кино об убийствах – это конкретный жанр, с которым всё понятно, а добавить к нему отношения – наша задача».

«Для меня второй сезон стал неожиданностью. Было интересно, как сложатся отношения моей героини и Богдана. Меня вдохновили изменения в характере Марины. Она в первом сезоне имела немного эмоциональных красок, я как актриса была ограничена в своих проявлениях. Теперь Марина меняется кардинально, и мне это безумно интересно и как женщине, и как актрисе. После первого сезона мне нужен был длительный отдых, чтобы отойти от этой роли. Второй сезон будет неожиданностью для зрителя, непредсказуемой историей», – поделилась своими впечатлениями исполнительница роли Марины Любовь Тищенко.

В Киеве стартовали съёмки второго сезона сериала «Выходите без звонка»
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

Роман Семисал, похудевший ради съёмок во втором сезоне, отмечает, что стремился сделать отважного таксиста менее похожим на супермена и более реальным, с человеческими слабостями: «Сценарий во втором сезоне стал крепче. Много действия, острые конфликты, больше юмора. Мой персонаж и сериал в целом будут динамичнее. Вообще, легче играть мужские сцены с перепалкой и рукопашкой. Богдан с виду крутой мачо, а на самом деле тонкий, впечатлительный и мнительный человек, он очень боится открыться миру».

В сериале также заняты Василий Баша, Денис Роднянский, Борислав Борисенко, Евгений Волошенюк, Мария Смолякова и другие актёры. Премьера запланирована на осень текущего года на телеканале «Украина».
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Василий БашаБорислав БорисенкоЕвгений ВолошенюкАлексей ДаругаДенис РоднянскийРоман СемисалМария СмоляковаЛюбовь Тищенко (II)
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