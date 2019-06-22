Юозасу Киселюсу исполнилось бы 70 лет

Юозас Юозович Киселюс родился 22 июня 1949 года в небольшом литовском городке Йонишкис, в семье служащих. В школьные годы, не смотря на то, что принимал активное участие в самодеятельности, мечтал о лесотехнической академии, хотел быть лесничим. Но в 1967-м, неожиданно для себя самого, поступает в Вильнюсскую консерваторию на кафедру актёрского мастерства. В 1972-м выпускника консерватории приняли в труппу Вильнюсского академического театра драмы, с которым он не расставался до самой смерти. Первая роль в театре — Чарли в «Школе Злословия» Шеридана.
В кино начинающий актёр дебютировал в 1974-м, сыграв эпизодическую роль в драме «Расколотое небо» и ключевого персонажа в телевизионном «Бубенчике». Затем последовали «День возмездия», «Тревоги осеннего дня», «Потерянный кров» и «Венок дубовых листьев», в которых Киселюс оттачивал своё мастерство. В 1977-м он обратил на себя внимание хорошо проработанным образом предводителя подпольной организации большевиков Таллинна «Цену смерти спроси у мёртвых». Но настоящая слава к нему пришла, когда в 1982-м на малые экраны вышла многосерийная мелодрама «Долгая дорога в дюнах», принёсшая ему любовь зрителей и Государственную премию СССР.
фото: «Долгая дорога в дюнах»
Всего на счету актёра около 30 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких картинах, как «Лицо на мишени», «"Мерседес" уходит от погони», «Ворота в небо», «Грядущему веку», «Снайперы», «Жалоба», «Ловкачи», «Адвокат», «Волки в зоне» и другие. Последней ролью стал адвокат Джеймс Мал в приключенческом сериале «Оружие Зевса», основанном на романе Евгения Велтистова «Ноктюрн пустоты».
Незадолго до смерти у Юозаса Киселюса обнаружили порок сердца. Он умер на 42-м году жизни в одной из вильнюсских больниц 10 мая 1991-го. Похоронен на кладбище Антакалнио в Вильнюсе. В городе Йонишкис, в школе, где раньше учился Юозас, теперь ежегодно проводится конкурс актёрского чтения, посвящённый этому актёру.