Украинские и латвийские кинематографисты снимают детектив о киднеппинге

В Киеве стартовали съёмки международного восьмисерийного детектива Антона Азарова «Маркус», сообщает пресс-служба телеканала «Украина», работающего над сериалом совместно с латвийской медиакомпанией Helio Media. Первые съёмочные дни творческая группа провела в Латвии, где был отснят ряд сцен. Сейчас съёмочный процесс переместился в Украину, куда приехали латвийские актёры.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
В основе сюжета – история обычной учительницы Полины Клочко (Евгения Розанова), жизнь которой кардинально изменил трагический случай, – когда из детского сада был похищен её сын Марк (Александр Нейкенс). Спустя несколько лет в рубрике международных новостей в репортаже об инциденте в Рижском торговом центре Полина узнает своего сына. Женщина обращается в полицию с просьбой возобновить дело о потере мальчика, но для этого у неё недостаточно оснований. Полина решает действовать своими силами, в результате чего судьба связывает её с майором в отставке и по совместительству отцом одной из её учениц – Денисом Денисовым (Кирилл Рубцов). Помогая Полине в расследовании, бывший силовик замечает слишком много удивительных совпадений в подобных «делах» за последние пять лет.
«Мы раскрываем тему киднеппинга и усыновления. Получилось так, что я косвенно был знаком с тонкостями усыновления детей иностранцами. Знал точно, что для иностранцев эта процедура не бесплатная. Поэтому эти две темы сплелись и будут интересными для украинской аудитории», – поделился автор идеи Игорь Волков.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
«Я никогда не был в Украине, но мне очень интересна эта страна! Также я рад работать над этой картиной! Кастинг проходил вместе со всеми ребятами, там было задание – выучить текст и озвучить на двух языках, и это было очень интересно. Хорошо, что всё получилось», – рассказал об особенностях кастинга юный латвийский актёр Александр Нейкенс.
По словам Евгении Розановой, её «героиня слишком лирическая для тех событий, которые с ней происходили. Потому что такое событие как потеря ребёнка – самое страшное, что может произойти в жизни, и после этого люди радикально меняются. В фильме также будет любовная линия, но она, как у Малдера и Скалли из "Секретных материалов"».
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
Кирилл Рубцов отметил, что его персонажа не делают «суперменом, у которого всё прекрасно и всё получается с первого раза, нет – наоборот. Он обычный человек, который много пережил, у него было много потерь, неудач. Но для меня главное, что он человек, отказавшийся от своей семьи в молодости и пришедший к тому, что это необходимо. А больше всего меня зацепило то, что в этом сериале несколько линий, и все они очень весомые – у каждого есть большое высказывание».