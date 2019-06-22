Майкл Фассбендер станет шпионом Малко Линге

Майкл Фассбендер
сыграет главную роль в новой экранизации цикла шпионских романов французского писателя Жерара де Виллье SAS
об австрийском авантюристе и князе Малко Линге, уверяет THR
.
Права на киноадаптацию серии, включающей в себя 200 книг, приобрела студия Lionsgate. Фассбендер не только сыграет, но и спродюсирует ленту. Сценарий доверили Эрику Уоррену Сингеру
(«Афера по-американски»
).
Фильм будет основан на книге «КПП Чарли»
, опубликованной в 1975 году. По сюжету Малко после нескольких лет, проведённых в нацистском лагере, присоединился к ЦРУ в качестве внештатного сотрудника и вскоре становится непревзойдённым шпионом.
Ранее данного персонажа на экране воплотили Майлз О'Киффи
(«Убийство в Сан-Сальвадоре»
) и Ричард Янг
(«Глаз вдовы»
).