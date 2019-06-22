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Майкл Фассбендер станет шпионом Малко Линге

22 июня
2019 год

Новости кино >>
22 июня 2019
Майкл Фассбендер сыграет главную роль в новой экранизации цикла шпионских романов французского писателя Жерара де Виллье SAS об австрийском авантюристе и князе Малко Линге, уверяет THR.

Права на киноадаптацию серии, включающей в себя 200 книг, приобрела студия Lionsgate. Фассбендер не только сыграет, но и спродюсирует ленту. Сценарий доверили Эрику Уоррену Сингеру («Афера по-американски»).

Майкл Фассбендер станет шпионом Малко Линге

Фильм будет основан на книге «КПП Чарли», опубликованной в 1975 году. По сюжету Малко после нескольких лет, проведённых в нацистском лагере, присоединился к ЦРУ в качестве внештатного сотрудника и вскоре становится непревзойдённым шпионом.

Ранее данного персонажа на экране воплотили Майлз О'Киффи («Убийство в Сан-Сальвадоре») и Ричард Янг («Глаз вдовы»).
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