Стартовали съёмки второго сезона «Мылодрамы»

Стартовали съёмки продолжения сериала «Мылодрама»
. Радостной новостью поделилась с читателями на своей странице в социальной сети Facebook
актриса Маруся Климова
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В первом сезоне комедии, показанном на телеканале «Пятница» в феврале текущего года, рассказывалось о том, как совет директоров с целью обрушить акции телеканала принимает решение посадить в кресло генерального директора автозаправщика-недотёпу и доверить ему съемки сериала. В короткие сроки горе-начальнику удаётся создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиабизнесе. Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех.
Автором сценария и режиссёром второго сезона вновь выступает Илья Куликов
. Актёрская команда также осталась без изменений. Помимо Климовой, в сериале играют Сергей Бурунов
, Григорий Калинин
, Юрий Грубник
, Ростислав Бершауэр
, Анна Котова-Дерябина
, Ольга Дибцева
, Кирилл Мелехов
, Сергей Штатнов
, Павел Мисаилов
, Александр Тараньжин
и Нина Гогаева
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