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Стартовали съёмки второго сезона «Мылодрамы»

22 июня
2019 год

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22 июня 2019
Стартовали съёмки продолжения сериала «Мылодрама». Радостной новостью поделилась с читателями на своей странице в социальной сети Facebook актриса Маруся Климова.

Стартовали съёмки второго сезона «Мылодрамы»
фото: facebook.com

В первом сезоне комедии, показанном на телеканале «Пятница» в феврале текущего года, рассказывалось о том, как совет директоров с целью обрушить акции телеканала принимает решение посадить в кресло генерального директора автозаправщика-недотёпу и доверить ему съемки сериала. В короткие сроки горе-начальнику удаётся создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиабизнесе. Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех.

Автором сценария и режиссёром второго сезона вновь выступает Илья Куликов. Актёрская команда также осталась без изменений. Помимо Климовой, в сериале играют Сергей Бурунов, Григорий Калинин, Юрий Грубник, Ростислав Бершауэр, Анна Котова-Дерябина, Ольга Дибцева, Кирилл Мелехов, Сергей Штатнов, Павел Мисаилов, Александр Тараньжин и Нина Гогаева.
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