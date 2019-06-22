У «Паранормального явления» появится продолжение

Хоррор-серия «Паранормальное явление»
обзаведётся седьмым фильмом.
Согласно Deadline
, о разработке новой ленты объявила в рамках форума CineEurope студия Blumhouse. Что ожидает зрителя – сиквел, приквел или вовсе перезапуск, пока не сообщается. Впрочем, команда Джейсона Блума
уже всё распланировала, так что в ближайшем будущем о фильме появится больше информации.
На счету популярной серии, стартовавшей двенадцать лет назад, 900 млн долларов, собранных в мировом прокате. Последняя часть, получившая подзаголовок «Призраки в 3D»
, вышла в 2015-м и, несмотря на негативные отзывы, сумела окупиться.