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У «Паранормального явления» появится продолжение

22 июня
2019 год

Новости кино >>
22 июня 2019
Хоррор-серия «Паранормальное явление» обзаведётся седьмым фильмом.

У «Паранормального явления» появится продолжение

Согласно Deadline, о разработке новой ленты объявила в рамках форума CineEurope студия Blumhouse. Что ожидает зрителя – сиквел, приквел или вовсе перезапуск, пока не сообщается. Впрочем, команда Джейсона Блума уже всё распланировала, так что в ближайшем будущем о фильме появится больше информации.

На счету популярной серии, стартовавшей двенадцать лет назад, 900 млн долларов, собранных в мировом прокате. Последняя часть, получившая подзаголовок «Призраки в 3D», вышла в 2015-м и, несмотря на негативные отзывы, сумела окупиться.
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У «Паранормального явления» появится продолжение фотографии
У «Паранормального явления» появится продолжение фотографии
У «Паранормального явления» появится продолжение фотографии
У «Паранормального явления» появится продолжение фотографии
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