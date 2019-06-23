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«Дылду» покажут в Нидерландах, Испании, Италии, Бразилии и Китае

23 июня
2019 год

Новости кино >>
23 июня 2019
«Дылда» продана для проката в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Литву, Латвию, Эстонию, Испанию, Грецию, Италию, Румынию, Турцию, Бразилию и Китай. Об этом сообщает в Инстаграме продюсер фильма Александр Роднянский.

«Дылда»

По его словам, «на финальной стадии подписания находятся контракты о прокате в США и Великобритании. Кроме того, идут переговоры с дистрибуторами практически во всех странах Европы, так что ближайшие месяцы этот список расширится».

Картина Кантемира Балагова, удостоенная двух призов 72-го Каннского кинофестиваля, вышла в российский прокат 20 июня.
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