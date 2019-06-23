«Дылду» покажут в Нидерландах, Испании, Италии, Бразилии и Китае

«Дылда»
продана для проката в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Литву, Латвию, Эстонию, Испанию, Грецию, Италию, Румынию, Турцию, Бразилию и Китай. Об этом сообщает в Инстаграме
продюсер фильма Александр Роднянский
.
По его словам, «на финальной стадии подписания находятся контракты о прокате в США и Великобритании. Кроме того, идут переговоры с дистрибуторами практически во всех странах Европы, так что ближайшие месяцы этот список расширится».
Картина Кантемира Балагова
, удостоенная двух призов 72-го Каннского кинофестиваля, вышла в российский прокат 20 июня.