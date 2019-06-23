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«Отличница лёгкого поведения» обзаведётся спин-оффом

23 июня
2019 год

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23 июня 2019
У подростковой комедии 2010 года «Отличница лёгкого поведения» появится спин-офф, уверяет Variety.

Эммы Стоун в новой картине не будет, поскольку зрителям поведают о новых персонажах. За постановку и сценарий отвечает режиссёр оригинала Берт В. Ройал.

«Отличница лёгкого поведения» обзаведётся спин-оффом
фото: «Отличница лёгкого поведения»

«Отличница лёгкого поведения», заработавшая 75 млн долларов при бюджете в 8 млн, повествует об ученице пуританской школы Олив, решившей извлечь выгоду из слухов о том, что она лишилась девственности. В картине, помимо Стоун, сыграли Аманда Байнс, Томас Хэйден Чёрч, Патриция Кларксон, Кэм Джиганде, Лиза Кудроу, Малкольм Макдауэлл, Стэнли Туччи и другие актёры.
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Американское киноКомедияспин-офф
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Аманда БайнсКэм ДжигандеПатриция КларксонЛиза КудроуМалкольм МакдауэллЭмма СтоунСтэнли ТуччиТомас Хэйден Чёрч
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«Отличница лёгкого поведения»
«Отличница лёгкого поведения»
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