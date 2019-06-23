«Отличница лёгкого поведения» обзаведётся спин-оффом

У подростковой комедии 2010 года «Отличница лёгкого поведения»
появится спин-офф, уверяет Variety
.
Эммы Стоун
в новой картине не будет, поскольку зрителям поведают о новых персонажах. За постановку и сценарий отвечает режиссёр оригинала Берт В. Ройал
.
фото: «Отличница лёгкого поведения»
«Отличница лёгкого поведения», заработавшая 75 млн долларов при бюджете в 8 млн, повествует об ученице пуританской школы Олив, решившей извлечь выгоду из слухов о том, что она лишилась девственности. В картине, помимо Стоун, сыграли Аманда Байнс
, Томас Хэйден Чёрч
, Патриция Кларксон
, Кэм Джиганде
, Лиза Кудроу
, Малкольм Макдауэлл
, Стэнли Туччи
и другие актёры.