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«Колдовство» получит ремейк

23 июня
2019 год

Новости кино >>
23 июня 2019
Молодёжный хоррор «Колдовство», снятый в 1996 году Эндрю Флемингом, адаптируют для нового поколения зрителей, уверяет THR.

«Колдовство» получит ремейк
фото: comicbook.com

Главную роль в ребуте доверят Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"»). Зои Листер-Джонс («Давай, до свидания!») поставит фильм по собственному сценарию. Съёмки ленты, которую профинансируют студии Columbia Pictures и Blumhouse, запланированы на июль.

Оригинал с Робин Танни, Файрузой Балк, Нив Кэмпбелл и Скитом Ульрихом рассказывал про старшеклассницу Сару Бейли, после переезда с семьёй в Лос-Анджелес поступившую в престижную школу. Она не может найти друзей, пока одноклассница не замечает, что у Сары есть магические способности. Вскоре девушка становится участницей шабаша юных ведьм, который возглавляет Нэнси Даунс.
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