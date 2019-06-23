«Колдовство» получит ремейк

Молодёжный хоррор «Колдовство»
, снятый в 1996 году Эндрю Флемингом
, адаптируют для нового поколения зрителей, уверяет THR
.
Главную роль в ребуте доверят Кэйли Спэни
(«Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"»
). Зои Листер-Джонс
(«Давай, до свидания!»
) поставит фильм по собственному сценарию. Съёмки ленты, которую профинансируют студии Columbia Pictures и Blumhouse, запланированы на июль.
Оригинал с Робин Танни
, Файрузой Балк
, Нив Кэмпбелл
и Скитом Ульрихом
рассказывал про старшеклассницу Сару Бейли, после переезда с семьёй в Лос-Анджелес поступившую в престижную школу. Она не может найти друзей, пока одноклассница не замечает, что у Сары есть магические способности. Вскоре девушка становится участницей шабаша юных ведьм, который возглавляет Нэнси Даунс.