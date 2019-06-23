Рон Ховард подался в анимацию

Рон Ховард дебютирует в анимации. Согласно Variety, «оскароносный» режиссёр создаст вместе с компанией Imagine Entertainment несколько мультфильмов и лично поставит один из них.
фото: иллюстрация Эдварда Гори к книге «Уменьшение Трихорна»
Это будет лента «Уменьшение Трихорна» (The Shrinking of Treehorn), основанная на произведении Флоренс Пэрри Хайд, опубликованном в 1971 году с иллюстрациями Эдварда Гори. Зрителям поведают историю про парня, получившего способность уменьшаться в размерах из-за настольной игры. За сценарий отвечает Роб Либер («Кролик Питер»).
Ховард и компания также выпустят мультфильмы «Радужный змей», «Зеро» и «Муттник», некоторые из которых выйдут при содействии студии Paramount.