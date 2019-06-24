Умер Андрей Харитонов

23 июня на 60-м году жизни умер популярный советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook режиссёр-документалист Виталий Манский.
фото: кадр из фильма «Овод»
«Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съёмок "Овода" во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым. Жизнь такая штука... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», — написал Манский.
Последнее время артист боролся с онкологическим заболеванием. По словам его супруги Ольги Смирягиной, подтвердившей в Facebook смерть мужа, Андрея Игоревича похоронят в Киеве, где он родился. Дата похорон пока не называется.
Андрей Игоревич Харитонов родился в Киеве 25 июля 1959 года. В 1980-м окончил актёрский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. С 1984-го по 1990-й состоял в труппе Малого театра. В кино дебютировал прославившей его ролью Артура Бертона в картине Николая Мащенко «Овод».
На счету Андрея Харитонова 43 роли в фильмах и сериалах, среди которых «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тайна "Чёрных дроздов"», «Человек-невидимка», «Ярослав Мудрый», «Конец операции "Резидент"», «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут Знатоки», «Остров ненужных людей» и другие. В 1991-м поставил по своему сценарию картину «Жажда страсти». Обладатель нескольких наград, включая Государственную премию Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко и специальный приз «Кинотавра».