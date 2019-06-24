Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самой ожидаемой экранизацией года

Самой ожидаемой экранизацией на первом российском фестиваля «Читка», который проходил в Москве с 20 по 23 июня, назван сериал Егора Анашкина «Зулейха открывает глаза» по книге Гузели Яхиной, который осенью выйдет в эфире канала «Россия 1», сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля "Читка"
Призом за «Самый яркий союз литературы и кино» отмечено сразу два проекта – это короткометражная лента «Смерть тапера» Андрея Селиванова по мотивам рассказа А.П.Чехова «Тапер» и находящаяся на стадии пост-продакшна работа Алексея Федорченко «Последняя милая Болгария» по мотивам автобиографической повести М.Зощенко «Перед восходом солнца».
Лучшим режиссерским прочтением литературного произведения названа картина Ирины Холкиной Carpe Diem по рассказу Л.Ашкенази «Яйцо». За актерское прочтение литературного образа наградили Дмитрия Куличкова, сыгравшего главную роль в фильме Максима Иванова «Холод» по одноименному роману А.Геласимова.
Также жюри вручило три специальных диплома: проекту «Главкнига» – за волшебное превращение тяжкого режиссерского труда в блистательное шоу; сериалу «Эпидемия» – за высочайшие достижение в жанровом кинематографе и актерам Вениамину Смехову и Ирине Печерниковой (фильм «Земля Эльзы») – за самый пронзительный актерский дуэт.