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Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самой ожидаемой экранизацией года

24 июня
2019 год

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24 июня 2019
Самой ожидаемой экранизацией на первом российском фестиваля «Читка», который проходил в Москве с 20 по 23 июня, назван сериал Егора Анашкина «Зулейха открывает глаза» по книге Гузели Яхиной, который осенью выйдет в эфире канала «Россия 1», сообщает пресс-служба смотра.

Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самой ожидаемой экранизацией года
фото: Пресс-служба фестиваля "Читка"

Призом за «Самый яркий союз литературы и кино» отмечено сразу два проекта – это короткометражная лента «Смерть тапера» Андрея Селиванова по мотивам рассказа А.П.Чехова «Тапер» и находящаяся на стадии пост-продакшна работа Алексея Федорченко «Последняя милая Болгария» по мотивам автобиографической повести М.Зощенко «Перед восходом солнца».

Лучшим режиссерским прочтением литературного произведения названа картина Ирины Холкиной Carpe Diem по рассказу Л.Ашкенази «Яйцо». За актерское прочтение литературного образа наградили Дмитрия Куличкова, сыгравшего главную роль в фильме Максима Иванова «Холод» по одноименному роману А.Геласимова.

Также жюри вручило три специальных диплома: проекту «Главкнига» – за волшебное превращение тяжкого режиссерского труда в блистательное шоу; сериалу «Эпидемия» – за высочайшие достижение в жанровом кинематографе и актерам Вениамину Смехову и Ирине Печерниковой (фильм «Земля Эльзы») – за самый пронзительный актерский дуэт.

В жюри первого российского фестиваля экранизаций «Читка» входили режиссер Сергей Урсуляк (председатель жюри), писатели Алексей Иванов и Александра Маринина, режиссер Владимир Котт, актриса Алена Бабенко.

На церемонии закрытия фестиваля также состоялось вручение почетного приза «За музыкальный вклад в искусство экранизаций» – композитору Эдуарду Артемьеву, на счету которого несколько десятков фильмов, в том числе «Сталкер» Андрея Тарковского по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Ранее на фестивале почетные призы также получили актер Василий Лановой, режиссер Глеб Панфилов, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самой ожидаемой экранизацией года фотографии
Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самой ожидаемой экранизацией года фотографии
Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самой ожидаемой экранизацией года фотографии
Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самой ожидаемой экранизацией года фотографии
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