«Братство» Павла Лунгина отмечено призом Шанхайского кинофестиваля

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Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самой ожидаемой экранизацией года

«Живое»: Нас едят, а мы крепчаем

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Анджелина Джоли завела собственную колонку в журнале Time

И нет, она не будет писать о сексе в большом городе