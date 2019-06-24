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«Братство» Павла Лунгина отмечено призом Шанхайского кинофестиваля

24 июня
2019 год

Новости кино >>
24 июня 2019
Фильм «Братство» Павла Лунгина отмечен призом за лучший сценарий на 22-м Шанхайском международном кинофестивале, сообщается на официальном сайте смотра.

«Братство» Павла Лунгина отмечено призом Шанхайского кинофестиваля

В основе фильма лежат реальные события, которые произошли в 1988 году, накануне вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило «не бросать своих».

Сценарий ленты написали сам Лунгин и его сын Александр Лунгин, недавно получивший приз фестиваля «Кинотавр» за собственную режиссерскую работу «Большая поэзия».

Шанхайский международный кинофестиваль проходил с 15 по 24 июня. Жюри конкурса возглавлял турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан, в состав жюри также входил российский кинематографист Алексей Герман-мл. Главный приз достался ленте «Замок мечтаний» Резы Миркарими, он же получил приз за лучшую режиссерскую работу. Большим призом жюри отмечена лента «Инхале-Эксхале» Дито Цинцадзе. Картина снята в копродукции Грузии, России и Швеции.
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