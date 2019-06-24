«Двойная жизнь» с Жюльет Бинош откроет фестиваль «Французские каникулы»

Фестиваль «Французские каникулы», представляющий панораму новых французских картин, пройдет со 2 июля по 1 августа в летних кинотеатрах «Пионер» в «Музеоне», в парке «Сокольники» и в парке Горького, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля "Французские каникулы"
А закроется фестиваль 1 августа в «Летнем Пионере» в «Музеоне» российской премьерой черной комедии «Оленья шкура» с Жаном Дюжарденом и Адель Энель. Лента участвовала в программе «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля.
«Кинофестиваль – это возможность познакомиться с культурой страны через истории и взаимоотношения героев фильмов: их мысли, чувства, личные и профессиональные драмы, иллюзии, разочарования, смех, сопереживание, дружеское участие и, конечно, любовь…» – отметила атташе по кино Посольства Франции и Французского института в России Мари Ваше.
Фестиваль организован Посольством Франции, Французским институтом в России и кинотеатром «Пионер».