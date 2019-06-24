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«Двойная жизнь» с Жюльет Бинош откроет фестиваль «Французские каникулы»

24 июня
2019 год

Новости кино >>
24 июня 2019
Фестиваль «Французские каникулы», представляющий панораму новых французских картин, пройдет со 2 июля по 1 августа в летних кинотеатрах «Пионер» в «Музеоне», в парке «Сокольники» и в парке Горького, сообщает пресс-служба смотра.

«Двойная жизнь» с Жюльет Бинош откроет фестиваль «Французские каникулы»
фото: Пресс-служба фестиваля "Французские каникулы"

На торжественном открытии 2 июля в «Летнем Пионере» в парке «Сокольники» состоится показ фильма одного из главных современных французских режиссеров Оливье Ассаяса «Двойная жизнь» с Жюльет Бинош и Гийомом Кане в главных ролях.

А закроется фестиваль 1 августа в «Летнем Пионере» в «Музеоне» российской премьерой черной комедии «Оленья шкура» с Жаном Дюжарденом и Адель Энель. Лента участвовала в программе «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля.

11 июля в рамках фестиваля состоится российская премьера фильма из конкурсной программы Каннского фестиваля этого года – «Соблазн» Жюстин Трие с Виржини Эфира и Адель Экзаркопулос.

Также в программе лауреат 74-го Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру — «Опека» Ксавье Леграна, драма «Семейная фотография» с Ванессой Паради в главной роли, «Ибица» с Кристианом Клавье и другие яркие премьеры.

«Кинофестиваль – это возможность познакомиться с культурой страны через истории и взаимоотношения героев фильмов: их мысли, чувства, личные и профессиональные драмы, иллюзии, разочарования, смех, сопереживание, дружеское участие и, конечно, любовь…» – отметила атташе по кино Посольства Франции и Французского института в России Мари Ваше.

Фестиваль организован Посольством Франции, Французским институтом в России и кинотеатром «Пионер».
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«Двойная жизнь» с Жюльет Бинош откроет фестиваль «Французские каникулы» фотографии
«Двойная жизнь» с Жюльет Бинош откроет фестиваль «Французские каникулы» фотографии
«Двойная жизнь» с Жюльет Бинош откроет фестиваль «Французские каникулы» фотографии
«Двойная жизнь» с Жюльет Бинош откроет фестиваль «Французские каникулы» фотографии
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