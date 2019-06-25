Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Татьяна Арнтгольц попытается изменить прошлое

25 июня
2019 год

Новости кино >>
25 июня 2019
Многосерийный фильм «25-й час» с Татьяной Арнтгольц в главной роли стартует на Первом канале 1 июля, сообщает пресс-служба канала.

Татьяна Арнтгольц попытается изменить прошлое
фото: Пресс-служба Первого канала

Героиня Арнтгольц – журналистка газеты «24 часа» Анна Громова, которая однажды спасает жизнь внуку загадочного часовщика. В благодарность он дарит ей старинные часы, обладающие уникальным свойством. Они могут вернуть своего хозяина в недалекое прошлое, давая ему, таким образом, возможность изменять ход событий. Управлять перемещениями Анна не может, но когда жизням людей угрожает опасность, часы переносят девушку назад, чтобы она успела предотвратить надвигающуюся беду.

«Мне кажется, главный посыл нашего фильма в том, что нужно жить так, чтоб тебе не требовался дополнительный час. Мы не всегда отдаем себе отчет, сколько всего можно успеть всего за один час, на сколько судеб можно повлиять…» – говорит Арнтгольц.

Вместе с ней в сериале также сыграли Антон Хабаров, Жанна Эппле и Александр Кобзарь. «25-й час» – это адаптация 8-серийного немецкого формата, но создатели фильма подчеркивают, что история была сильно дополнена, в результате чего получился совершенно оригинальный сюжет.

«Этот немецкий формат в оригинале не был окончен – у них вышло всего 8 эпизодов. Мы додумали историю сами. В оригинале это была криминальная драма с элементами фантастики, в основе нашей истории – мелодрама и семейная история, но с элементом мистики и очень неожиданным финалом, который всю фантастическую линию переворачивает с ног на голову», – отмечает продюсер Лариса Журавская.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Татьяна АрнтгольцЛариса ЖуравскаяАлександр КобзарьАнтон ХабаровЖанна Эппле

фотографии >>
Татьяна Арнтгольц попытается изменить прошлое фотографии
Татьяна Арнтгольц попытается изменить прошлое фотографии
Татьяна Арнтгольц попытается изменить прошлое фотографии
Татьяна Арнтгольц попытается изменить прошлое фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алла Покровская
25 июня ушла из жизни актриса Алла Покровская.
Андрей Харитонов
23 июня ушёл из жизни актёр Андрей Харитонов.

День рождения >>

Артём Артемьев
Болот Бейшеналиев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Мария Шашлова
Рики Джервайс
Влад Иванов
Лина Ромей (II)
Эмма Суарес
Хенрик Таляр
Бьюзи Филиппс
Хенрик Хунко
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Кунг-фу воин
приключения, семейное кино
Китай, 2017
Стреляйте в пианиста
боевик, комедия, криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Индия, 2018
Угоняя лошадей
драма, экранизация
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Битва за Землю
научная фантастика, триллер
США, 2018
Выше неба
мелодрама
Россия, 2019
Курск
драма, экранизация
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Однажды в Стокгольме
криминальный фильм, трагикомедия, триллер
США, 2018
План побега 3
боевик, приключения
Канада, США, 2019
Последняя любовь Казановы
драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Проклятие Аннабель 3
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен