Татьяна Арнтгольц попытается изменить прошлое

Многосерийный фильм «25-й час» с Татьяной Арнтгольц в главной роли стартует на Первом канале 1 июля, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба Первого канала
Героиня Арнтгольц – журналистка газеты «24 часа» Анна Громова, которая однажды спасает жизнь внуку загадочного часовщика. В благодарность он дарит ей старинные часы, обладающие уникальным свойством. Они могут вернуть своего хозяина в недалекое прошлое, давая ему, таким образом, возможность изменять ход событий. Управлять перемещениями Анна не может, но когда жизням людей угрожает опасность, часы переносят девушку назад, чтобы она успела предотвратить надвигающуюся беду.
«Мне кажется, главный посыл нашего фильма в том, что нужно жить так, чтоб тебе не требовался дополнительный час. Мы не всегда отдаем себе отчет, сколько всего можно успеть всего за один час, на сколько судеб можно повлиять…» – говорит Арнтгольц.
Вместе с ней в сериале также сыграли Антон Хабаров, Жанна Эппле и Александр Кобзарь. «25-й час» – это адаптация 8-серийного немецкого формата, но создатели фильма подчеркивают, что история была сильно дополнена, в результате чего получился совершенно оригинальный сюжет.
«Этот немецкий формат в оригинале не был окончен – у них вышло всего 8 эпизодов. Мы додумали историю сами. В оригинале это была криминальная драма с элементами фантастики, в основе нашей истории – мелодрама и семейная история, но с элементом мистики и очень неожиданным финалом, который всю фантастическую линию переворачивает с ног на голову», – отмечает продюсер Лариса Журавская.