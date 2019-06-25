Аглая Шиловская станет шахматной королевой

Премьера сериала «Ловушка для королевы
» с Аглаей Шиловской
в главной роли состоится 1 июля на канале «Россия 1», сообщает пресс-служба канала.
Шиловская играет чемпионку мира среди женщин по шахматам Марию Лебедеву, которая готова сразиться с гроссмейстерами мирового уровня. Всю жизнь к победе Марию подталкивали ее родители – мать Зина (Ксения Лаврова-Глинка
) и особенно отчим Кирилл (Александр Дьяченко
), ведь большие победы сулят и большие деньги.
Однако сама Мария мечтает о семье и любви, а еще надеется разыскать своего родного отца, о чем после очередной победы и заявляет журналистам. Неожиданно ее отец Платон Щербинский (Андрей Ташков
) сам находит Марию и собирается сообщить ей нечто важное, но не успевает.
Щербинского находят мертвым. Мария оказывается во что бы то ни стало должна восстановить справедливость и найти виновных в смерти отца. Однако, выясняется, что все произошедшее не случайно – шахматную королеву специально заманили в эту ловушку.