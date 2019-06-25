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Аглая Шиловская станет шахматной королевой

25 июня
2019 год

Новости кино >>
25 июня 2019
Премьера сериала «Ловушка для королевы» с Аглаей Шиловской в главной роли состоится 1 июля на канале «Россия 1», сообщает пресс-служба канала.

Аглая Шиловская станет шахматной королевой

Шиловская играет чемпионку мира среди женщин по шахматам Марию Лебедеву, которая готова сразиться с гроссмейстерами мирового уровня. Всю жизнь к победе Марию подталкивали ее родители – мать Зина (Ксения Лаврова-Глинка) и особенно отчим Кирилл (Александр Дьяченко), ведь большие победы сулят и большие деньги.

Однако сама Мария мечтает о семье и любви, а еще надеется разыскать своего родного отца, о чем после очередной победы и заявляет журналистам. Неожиданно ее отец Платон Щербинский (Андрей Ташков) сам находит Марию и собирается сообщить ей нечто важное, но не успевает.

Щербинского находят мертвым. Мария оказывается во что бы то ни стало должна восстановить справедливость и найти виновных в смерти отца. Однако, выясняется, что все произошедшее не случайно – шахматную королеву специально заманили в эту ловушку.
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Александр ДьяченкоКсения Лаврова-ГлинкаАндрей ТашковАглая Шиловская
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Ловушка для королевы

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Аглая Шиловская станет шахматной королевой фотографии
Аглая Шиловская станет шахматной королевой фотографии
Аглая Шиловская станет шахматной королевой фотографии
Аглая Шиловская станет шахматной королевой фотографии
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