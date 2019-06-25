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Фильм Андрея Тарковского «Зеркало» выходит в повторный прокат

25 июня
2019 год

Новости кино >>
25 июня 2019
Культовый фильм Андрея Тарковского «Зеркало» будет выпущен в повторный прокат 4 июля Синематекой «Искусство кино» при поддержке «Мосфильма», сообщает пресс-служба Синематеки.

Фильм Андрея Тарковского «Зеркало» выходит в повторный прокат

«Самый личный и самый загадочный фильм Андрея Тарковского – “Зеркало”. Центр его карьеры, зрелый и многослойный, поэтичный и прозаичный, фантасмагорический и не избегающий документальности. “Запечатленное время”, как режиссер и определял саму суть кинематографа. Нет сомнений, что зрители – впервые или вновь – будут зачарованы чистой и мощной магией, которая ощущается в каждом кадре “Зеркала”», – отмечает главный редактор «Искусства кино» Антон Долин.

Картина будет демонстрироваться в отреставрированной копии, а несколько сеансов – с 35-мм пленки. «Зеркало» можно будет увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде, Казани, Коврове, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Саратове, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Челябинске, Сочи.
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