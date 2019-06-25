Начались съемки четвертого сезона сериала «Пёс»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам четвёртого сезона популярного детектива «Пёс». Исполнителями главных ролей неизменно остаются актер Никита Панфилов и немецкая овчарка Мухтар, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
«Я считаю, что успех сериала заключается в смешении жанров: это и детектив, и боевик, и комедия, и даже немного любовная драма. Плюс правильно подобранные актёры и, конечно же, собака! Мухтар, сын Графа, отлично справляется со своей задачей и сейчас делает всё гораздо лучше. Мне нравится, что внутри каждой серии мой герой претерпевает изменения. Новый сезон будет более интересным и динамичным: будет больше драк, экшена», – говорит Никита Панфилов.
В новом сезоне напарникам Максу Максимову (Панфилов) и Псу в
очередной раз предстоит показать, на что они способны, раскрывая новые
преступления одно за другим. Им помогают бывшая жена Макса Лена (Ольга Олексий) и его бывший лучший друг Леонидов (Андрей Саминин), ставший её новым супругом. Девушка довольно тепло относится к Максу и часто проявляет к нему «дружескую» заботу, что провоцирует Леонидова на ревность. Но, неожиданно, они меняются местами и теперь Лена начинает подозревать мужа в измене: начав собственное расследование, она втягивает во всю эту историю Макса.
На фоне любовных «разборок» Лены и Владимира, Гнездилов (Михаил Жонин)
продолжает веселиться: странный подход к работе приводит к тому, что
он начинает мериться силами с Псом, а его причудливое поведение в
жизни приводит к технофобии.
«Я люблю своего героя: он весёлый, задорный, немного странный, но в хорошем смысле. Съёмки всегда проходят интересно, можно сказать, с огоньком! В эфир уже вышло три сезона, и я надеюсь, что четвёртый станет отличным продолжением истории о нетипичных напарниках, и он будет ещё более захватывающим и интригующим», – отмечает Михаил Жонин.