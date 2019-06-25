Люк Бессон представит свой новый фильм в Москве

Французский режиссер Люк Бессон
представит свой новый фильм «Анна
» в Москве, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом ленты.
Вместе с Бессоном на премьере будут исполнительница главной роли, родившаяся в России актриса и топ-модель Саша Лусс
, а также актер Александр Петров
, сыгравший в фильме одну из ролей.
«Анна» – это головокружительный экшн, полный реактивной энергии и ошеломительных поворотов, история Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.
В фильме также сыграли Хелен Миррен
, Люк Эванс
, Киллиан Мерфи
и российский актер Никита Павленко
. В российский прокат лента выйдет 11 июля.