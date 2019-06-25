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Люк Бессон представит свой новый фильм в Москве

25 июня
2019 год

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25 июня 2019
Французский режиссер Люк Бессон представит свой новый фильм «Анна» в Москве, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом ленты.

Люк Бессон представит свой новый фильм в Москве

Вместе с Бессоном на премьере будут исполнительница главной роли, родившаяся в России актриса и топ-модель Саша Лусс, а также актер Александр Петров, сыгравший в фильме одну из ролей.

«Анна» – это головокружительный экшн, полный реактивной энергии и ошеломительных поворотов, история Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.

В фильме также сыграли Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи и российский актер Никита Павленко. В российский прокат лента выйдет 11 июля.
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Люк БессонСаша ЛуссКиллиан МёрфиХелен МирренНикита ПавленкоАлександр Петров (III)Люк Эванс
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