Дэниэл Крэйг отдыхает на Ямайке в 25-м фильме о Джеймсе Бонде

В сети появился видеоролик со съёмок пока безымянного 25-го фильме о Джеймсе Бонде
. Главную роль по-прежнему и в последний раз исполняет Дэниэл Крэйг
, а постановщиком выступает Кэри Фукунага
(«Джейн Эйр»
).
По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооружённому опасным технологическим оружием.
Роли в ленте также сыграли Наоми Харрис
, Леа Сейду
, Рэйф Файнс
, Бен Уишоу
, Рори Киннер
, Кристоф Вальц
, Дэйв Батиста
, Моника Белуччи
, Джеффри Райт
, Саид Тахмауи
, Джули Уолтерс
, Марк Стронг
, Ана де Армас
, Дэвид Денсик
, Билли Магнуссен
, Рами Малек
и другие. Одним из сценаристов выступил Дэнни Бойл
.
На российские экраны «Бонд 25»
выйдет 9 апреля 2020 года.