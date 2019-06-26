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Дэниэл Крэйг отдыхает на Ямайке в 25-м фильме о Джеймсе Бонде

26 июня
2019 год

Новости кино >>
26 июня 2019
В сети появился видеоролик со съёмок пока безымянного 25-го фильме о Джеймсе Бонде. Главную роль по-прежнему и в последний раз исполняет Дэниэл Крэйг, а постановщиком выступает Кэри Фукунага («Джейн Эйр»).


По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооружённому опасным технологическим оружием.

Дэниэл Крэйг отдыхает на Ямайке в 25-м фильме о Джеймсе Бонде

Роли в ленте также сыграли Наоми Харрис, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Рори Киннер, Кристоф Вальц, Дэйв Батиста, Моника Белуччи, Джеффри Райт, Саид Тахмауи, Джули Уолтерс, Марк Стронг, Ана де Армас, Дэвид Денсик, Билли Магнуссен, Рами Малек и другие. Одним из сценаристов выступил Дэнни Бойл.

На российские экраны «Бонд 25» выйдет 9 апреля 2020 года.
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Съёмки 25-го фильма о Бонде начнутся в конце апреля на Ямайке
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Бонд 25

фотографии >>
Дэниэл Крэйг отдыхает на Ямайке в 25-м фильме о Джеймсе Бонде фотографии
Дэниэл Крэйг отдыхает на Ямайке в 25-м фильме о Джеймсе Бонде фотографии
Дэниэл Крэйг отдыхает на Ямайке в 25-м фильме о Джеймсе Бонде фотографии
Дэниэл Крэйг отдыхает на Ямайке в 25-м фильме о Джеймсе Бонде фотографии
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