Завершились съемки детектива «Три капитана»

Сюжет 10-серийного фильма разворачивается вокруг трех друзей, капитанов в отставке – Серёгина (Щёголев), Джокера (Гервассиев) и Пехоты (Кокорин), которые вместе воевали в горячих точках. Проходит 10 лет, они оставляют работу в отряде взрывотехников МВД России, но прошлое снова напоминает о себе. Неожиданно для всех в истории возникает четвертый герой, их бывший сослуживец, когда-то переметнувшийся на сторону врага. Одного из друзей берут в заложники, второго обвиняют в убийстве, у третьего в опасности находится семья. Сумеют ли опытные саперы разобраться с самыми страшными «бомбами», которые подбросила им судьба?
«История трёх капитанов – это история адаптации. Они отдали военному делу большую часть своей жизни. На территории боевых действий истина для наших героев ясна: где враг, где соратник. Но мы демонстрируем отрезок их жизни в черте обычного города, который не является горячей точкой. Вернувшись в условия «мирной» жизни, им приходится столкнуться с неоднозначными проявлениями добра и зла. Заново социализироваться и «повзрослеть», по-новому столкнуться с понятиями «семья», «долг», «традиция», «дружба», «любовь», – говорит режиссер Илья Шеховцов.
Премьера сериала «Три капитана» состоится на телеканале НТВ.