Фильм Оксаны Карас «Выше неба» выйдет одновременно в России и странах Европы

Фильм Оксаны Карас
«Выше неба
», за работу в котором Виктория Толстоганова
была названа лучшей актрисой 30-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр
», выйдет в прокат не только в России, но и в некоторых странах Европы, сообщает пресс-служба компании «Марс Медиа», занимавшейся производством картины.
«Одновременно с российским прокатом фильм «Выше неба» выйдет в Прибалтике, Швейцарии и Люксембурге. Также права на фильм купили Япония и Таиланд
», – отметили в пресс-службе.
В центре картины – молодая девушка (Таисия Вилкова
), которая проводит лето за городом под бдительным присмотром матери (Виктория Толстоганова). Девушка не догадывается, что после этой встречи ее жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба.
В фильме также сыграли Алексей Агранович
, Филипп Авдеев
, Дарья Жовнер
, Полина Виторган
и другие. Режиссером ленты выступила Оксана Карас, три года назад получившая гран-при фестиваля «Кинотавр
» за фильм «Хороший мальчик
».