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Фильм Оксаны Карас «Выше неба» выйдет одновременно в России и странах Европы

26 июня
2019 год

Новости кино >>
26 июня 2019
Фильм Оксаны Карас «Выше неба», за работу в котором Виктория Толстоганова была названа лучшей актрисой 30-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр», выйдет в прокат не только в России, но и в некоторых странах Европы, сообщает пресс-служба компании «Марс Медиа», занимавшейся производством картины.

Фильм Оксаны Карас «Выше неба» выйдет одновременно в России и странах Европы

«Одновременно с российским прокатом фильм «Выше неба» выйдет в Прибалтике, Швейцарии и Люксембурге. Также права на фильм купили Япония и Таиланд», – отметили в пресс-службе.

В центре картины – молодая девушка (Таисия Вилкова), которая проводит лето за городом под бдительным присмотром матери (Виктория Толстоганова). Девушка не догадывается, что после этой встречи ее жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба.

В фильме также сыграли Алексей Агранович, Филипп Авдеев, Дарья Жовнер, Полина Виторган и другие. Режиссером ленты выступила Оксана Карас, три года назад получившая гран-при фестиваля «Кинотавр» за фильм «Хороший мальчик».
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Выше небаХороший мальчик

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Фильм Оксаны Карас «Выше неба» выйдет одновременно в России и странах Европы фотографии
Фильм Оксаны Карас «Выше неба» выйдет одновременно в России и странах Европы фотографии
Фильм Оксаны Карас «Выше неба» выйдет одновременно в России и странах Европы фотографии
Фильм Оксаны Карас «Выше неба» выйдет одновременно в России и странах Европы фотографии
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