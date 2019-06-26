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Авторские фильмы ужасов покажут на фестивале «Дикие ночи»

26 июня
2019 год

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26 июня 2019
С 1 по 29 июля в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» в Москве и с 14 по 29 июля в Кино&Театре «Англетера» в Санкт-Петербурге пройдет первый фестиваль авторских хорроров «Дикие ночи», сообщает компания CoolConnections, являющаяся организатором смотра.

Авторские фильмы ужасов покажут на фестивале «Дикие ночи»
фото: coolconnections.ru

«В программе – премьеры самых важных и ярких образцов самого провокационного и смелого жанра. Эти фильмы, снятые в самых разных странах, не соблюдают табу, они раскованны эстетически и тематически, пропустить их – значит, обделить себя ярким и необычным искусством», – говорится в сообщении.

Фестиваль откроется бразильским сатирическим хоррором «Клуб каннибалов». В центре сюжета – владелец частной охранной компании Отавио и его жена Гильда, представители элиты, которые могут позволить себе всё. Включая ритуальное пожирание наёмных работников: кровавые встречи клуба обеспеченных канибалов проводятся регулярно. Но даже сильные мира сего уязвимы перед другими, ещё более сильными. Однажды Гильда становится свидетельницей ненормативных сексуальных утех, которым предаётся председатель клуба, влиятельный конгрессмен. С этого момента не то, что благосостояние, но и жизнь богатых и плотоядных супругов оказывается под угрозой.

В программе фестиваля также можно будет увидеть сюрреалистический детектив «Умри, чудовище, умри» аргентинца Алехандро Фаделя, ленты «Дашра» тунисца Абдельхамида Бушнака, «Домашний режим» чеха Адама Седлака, «Голоса с того света» бразильца Деннисона Рамальо и «Семена» американца Оуэна Лонга.

Фильмом закрытия станет новая работе француза Александра Ажа «Капкан» с Каей Скоделарио в главной роли.
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Авторские фильмы ужасов покажут на фестивале «Дикие ночи» фотографии
Авторские фильмы ужасов покажут на фестивале «Дикие ночи» фотографии
Авторские фильмы ужасов покажут на фестивале «Дикие ночи» фотографии
Авторские фильмы ужасов покажут на фестивале «Дикие ночи» фотографии
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