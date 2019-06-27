В Ельцин Центре состоятся творческие встречи с Кантемиром Балаговым и Юрием Быковым

Согласно пресс-службе Ельцин Центра, 29 июня в 16:00 в кино-конференц-зале пройдёт специальный показ картины Кантемира Балагова «Теснота», а в 19:00 – специальный показ «Дылды» и творческая встреча с автором.
фото: Пресс-служба Ельцин Центра
На следующий день, 30 июня, в 19:00 состоится творческая встреча с Юрием Быковым и специальный показ ленты «Завод».
Кроме того, в Ельцин Центре запланирован закрытый показ «Паразитов» Пон Чжун Хо – фильма-триумфатора 72-го Каннского кинофестиваля, который выйдет в прокат 4 июля.