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В Ельцин Центре состоятся творческие встречи с Кантемиром Балаговым и Юрием Быковым

27 июня
2019 год

Новости кино >>
27 июня 2019
В Ельцин Центре покажут фильмы известных российских режиссёров Кантемира Балагова и Юрия Быкова.

Согласно пресс-службе Ельцин Центра, 29 июня в 16:00 в кино-конференц-зале пройдёт специальный показ картины Кантемира Балагова «Теснота», а в 19:00 – специальный показ «Дылды» и творческая встреча с автором.

В Ельцин Центре состоятся творческие встречи с Кантемиром Балаговым и Юрием Быковым
фото: Пресс-служба Ельцин Центра

На следующий день, 30 июня, в 19:00 состоится творческая встреча с Юрием Быковым и специальный показ ленты «Завод».

Кроме того, в Ельцин Центре запланирован закрытый показ «Паразитов» Пон Чжун Хо – фильма-триумфатора 72-го Каннского кинофестиваля, который выйдет в прокат 4 июля.
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