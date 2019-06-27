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Джордж Клуни застрянет в Арктике

27 июня
2019 год

Новости кино >>
27 июня 2019
Джордж Клуни экранизирует научно-фантастический роман Лили Брукс-Долтон «Доброе утро, полночь» (Good Morning, Midnight), уверяет THR.


Актёр не только сам поставит ленту, но и исполнит главную роль. Сценарий напишет Марк Л. Смит («Выживший»). Для Клуни это будет первый фильм, который он снимет для стримингового сервиса Netflix.

Постапокалиптическая драма поведает об одиноком учёном Августине, застрявшем в Арктике, который пытается наладить связь с командой космического корабля, возвращающегося домой на Землю.
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