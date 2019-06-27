Джордж Клуни застрянет в Арктике

Джордж Клуни
экранизирует научно-фантастический роман Лили Брукс-Долтон «Доброе утро, полночь»
(Good Morning, Midnight), уверяет THR
.
Актёр не только сам поставит ленту, но и исполнит главную роль. Сценарий напишет Марк Л. Смит
(«Выживший»
). Для Клуни это будет первый фильм, который он снимет для стримингового сервиса Netflix.
Постапокалиптическая драма поведает об одиноком учёном Августине, застрявшем в Арктике, который пытается наладить связь с командой космического корабля, возвращающегося домой на Землю.