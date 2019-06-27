Умер актёр из сериала «Альф»

26 июня
в возрасте 75
лет умер актёр Макс Райт
, которого зрители запомнили по роли отца семейства Таннеров в популярном сериале «Альф»
, сообщает TMZ
.
В 1995-м у Райта обнаружили лимфому, и с тех пор актёр много лет боролся с раком. Умер у себя дома в Калифорнии.
Исполнитель роли Вилли Таннера родился 2 августа 1943
года в Детройте, штат Мичиган. Выступал во многих театрах по всей стране. На его счету более 60
ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Весь этот джаз»
, «Красные»
, «Тень»
, «Друзья»
, «Сон в летнюю ночь»
и другие.