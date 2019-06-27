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Умер актёр из сериала «Альф»

27 июня
2019 год

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27 июня 2019
26 июня в возрасте 75 лет умер актёр Макс Райт, которого зрители запомнили по роли отца семейства Таннеров в популярном сериале «Альф», сообщает TMZ.

Умер актёр из сериала «Альф»
фото: «Альф»

В 1995-м у Райта обнаружили лимфому, и с тех пор актёр много лет боролся с раком. Умер у себя дома в Калифорнии.

Исполнитель роли Вилли Таннера родился 2 августа 1943 года в Детройте, штат Мичиган. Выступал во многих театрах по всей стране. На его счету более 60 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Весь этот джаз», «Красные», «Тень», «Друзья», «Сон в летнюю ночь» и другие.
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