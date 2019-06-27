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Марк Богатырёв вернётся к «Корням»

27 июня
2019 год

Новости кино >>
27 июня 2019
В Москве стартовали съёмки первого сериала от создателей КВН — 21-серийноого проекта СТС «Корни», в котором главную роль играет Марк Богатырёв. Компанию ему составят известные актёры и кавээнщики Елена Валюшкина, Анна Уколова, Наталья Скоморохова, Сергей Чирков, Юлия Сулес, Александра Кузёнкина, Данила Якушев, Антон Лапенко, Ксения Корнева, Ренат Мухамбаев и другие, уточняет пресс-служба телеканала.

По сюжету столичному топ-менеджеру Диме Королёву (Богатырёв) приходится вернуться в родной Залещинск спустя десять лет, чтобы выкупить местный ДК для строительства торгового центра. Но на пути к бизнес-проекту встанет его бывшая девушка Алёна и по совместительству директор ДК (Скоморохова), а также приставучие родственники, которые напомнят амбициозному парню о его корнях.

Марк Богатырёв вернётся к «Корням»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«Мы с Димой чем-то похожи: оба выросли в провинции и уехали в Москву, чтобы состояться. Только большой город и деньги его испортили, поэтому в начале истории Дима манерный и самовлюблённый человек, которому предстоит переродиться. В отличие от своего героя я часто бываю в родном Обнинске, где становлюсь простым парнем с простыми желаниями. И это так здорово, потому что там я обнуляюсь: гуляю, катаюсь на велосипеде, встречаюсь с друзьями, — рассказал о своей роли Марк Богатырёв, примеривший на съёмках непривычные для себя костюмы, обувь и бороду. — Дима модник, который любит хорошо одеваться и ходить в барбершопы. А я вот никогда не носил бороду и такие дорогие вещи. Предпочитаю комфортную одежду, но не зацикливаюсь на ней, не коллекционирую бренды и не пытаюсь соответствовать чьим-то вкусам».

Тимуру Родригезу привыкать к гардеробу героя не пришлось: на съёмках он бегал практически голым по лесу, рычал, выл и даже кусался. В одной из серий Дима приглашает звезду в Залещинск помочь с постановкой детского номера, но переутомившийся артист принимает слишком много успокоительных и начинает пугать местных жителей. Родригеза «привлекло разнообразие актёрских задач. Во-первых, никогда не находился в таком состоянии, как прописано в сценарии. Поэтому пришлось его имитировать, а я ни разу в жизни ничего не имитировал. А, во-вторых, это отличная возможность поиздеваться над самим собой, ведь я играю Тимура Родригеза. И всё бы ничего, но лежать на иголках и шишках в лесу, когда тебя скручивают партнёры по сцене, оказалось не так просто». В отличие от коллеги по проекту шоумен редко бывает в Пензе, где родился и вырос: «Москва меня так изменила, что в родной город возвращаться не хочется совсем. Не потому, что я его не люблю, а потому, что там мне быстро наскучит. А вот родители с удовольствием приезжают в гости».

Марк Богатырёв вернётся к «Корням»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Съёмки пройдут в Москве, Подмосковье и Ярославле, который станет экранным Залещинском. Главное место действия — Дом культуры — сыграют сразу три разных здания. Кроме того, готовятся декорации квартиры семьи Королёвых, которая включает в себя: две спальни, кухню, ванную, коридор и лестничную площадку. По словам режиссёра Марка Горобца, у создателей «получился собирательный образ провинциального города — такого бетонно-каменного "мешка" из глубинки. Но мы ни в коем случае не собираемся делать сумрачную историю: на фоне этой серости герои испытывают яркие эмоции».

В сериале постоянно фигурирует лещ как символ города Залещинска. «Мы стараемся протянуть "рыбную" линию в течение всего проекта. Так, лещ появится в меню ресторанов, на одежде, как деталь гаража или вокзала», — признаётся художник-постановщик Кристина Козловская.
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Марк БогатырёвЕлена ВалюшкинаМарк ГоробецКристина КозловскаяАлександра КузенкинаАнтон ЛапенкоТимур РодригезНаталья СкомороховаЮлия СулесАнна УколоваСергей ЧирковДанила Якушев

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Марк Богатырёв вернётся к «Корням» фотографии
Марк Богатырёв вернётся к «Корням» фотографии
Марк Богатырёв вернётся к «Корням» фотографии
Марк Богатырёв вернётся к «Корням» фотографии
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