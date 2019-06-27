Умер Билли Драго

24 июня
в возрасте 73
-х лет умер американский актёр Билли Драго
. Согласно Variety
, причиной смерти послужили осложнения после инсульта.
Уильям Юджин Берроуз-младший
родился 30 ноября 1945
года в Хьюготоне (штат Канзас) в семье Уильяма
и Гладис Берроуз
. Для сценического псевдонима он выбрал девичью фамилию бабушки. После окончания школы работал каскадёром в Додж-Сити и поступил в Канзасский университет, по окончания которого работал на радио в Канаде и Нью-Йорке.
В 1979-м дебютировал на телевидении, сыграв в телефильме «Никакой другой любви»
и сериале «Чисхолмы»
, а через год появился на большом экране в вестерне «Наперекор ветру»
. Из-за внешности играл преимущественно преступников, маньяков и убийц. На его счету 115
ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Вторжение в США»
, «Имя ему смерть»
, «Детективное агентство "Лунный свет"»
, «Вамп»
, «Неприкасаемые»
, «Уокер, техасский рейнджер»
, «Детектив Нэш Бриджес»
, «Секретные материалы»
, «Загадочная кожа»
, «Зачарованные»
, «Мастера ужасов»
, «У холмов есть глаза»
, «Сверхъестественное»
и многие другие.
Билли Драго был не только актёром. Он также пробовал себя в качестве сценариста и выступил продюсером нескольких картин. Пережил на семь лет свою жену, актрису Сильвану Галлардо
. Отец актёра Даррена Юджина Берроуза
.