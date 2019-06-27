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Умер Билли Драго

27 июня
2019 год

Новости кино >>
27 июня 2019
24 июня в возрасте 73-х лет умер американский актёр Билли Драго. Согласно Variety, причиной смерти послужили осложнения после инсульта.

Умер Билли Драго

Уильям Юджин Берроуз-младший родился 30 ноября 1945 года в Хьюготоне (штат Канзас) в семье Уильяма и Гладис Берроуз. Для сценического псевдонима он выбрал девичью фамилию бабушки. После окончания школы работал каскадёром в Додж-Сити и поступил в Канзасский университет, по окончания которого работал на радио в Канаде и Нью-Йорке.

В 1979-м дебютировал на телевидении, сыграв в телефильме «Никакой другой любви» и сериале «Чисхолмы», а через год появился на большом экране в вестерне «Наперекор ветру». Из-за внешности играл преимущественно преступников, маньяков и убийц. На его счету 115 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Вторжение в США», «Имя ему смерть», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Вамп», «Неприкасаемые», «Уокер, техасский рейнджер», «Детектив Нэш Бриджес», «Секретные материалы», «Загадочная кожа», «Зачарованные», «Мастера ужасов», «У холмов есть глаза», «Сверхъестественное» и многие другие.

Билли Драго был не только актёром. Он также пробовал себя в качестве сценариста и выступил продюсером нескольких картин. Пережил на семь лет свою жену, актрису Сильвану Галлардо. Отец актёра Даррена Юджина Берроуза.
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