Кристен Стюарт и Наоми Скотт наказывают «плохих» мужчин

В сети появился первый трейлер экшн-комедии «Ангелы Чарли»
- еще одной версии истории о трёх девушках-детективах
, работающих на богача по имени Чарли.
По сюжету частное бюро расследований Townsend значительно расширилось и стало глобальным, предоставляя свои услуги широкому кругу клиентов. Офисы с высококвалифицированными командами расположены по всему миру. В одном из них работают девушки-агенты Сабина, Джейн и Элена, которым поручают достать разработку опаснейшего оружия, попавшую в руки гангстеров.
Главные роли в фильме исполнили Кристен Стюарт
, Наоми Скотт
, Элла Балинска
, Элизабет Бэнкс
, Ной Сентинео
, Сэм Клафлин
, Патрик Стюарт
, Джимон Хонсу
, Джонатан Такер
, Крис Пэнг
, Нэт Факсон
и другие. Режиссёром ленты выступила Элизабет Бэнкс.
Предыдущее воплощение «Ангелов»
покоряло отечественный кинопрокат в 2001 году. Тогда супердевушек сыграли Камерон Диас
, Дрю Бэрримор
, Люси Лью
, а роль Босли досталась Биллу Мюррею
. В 2003 году вышел сиквел с подзаголовком «Полный вперёд»
, однако большой популярности он не снискал, и на этом история закончилась.
Российская премьера новых «Ангелов Чарли»
состоится 14 ноября 2019 года.