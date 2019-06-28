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Кристен Стюарт и Наоми Скотт наказывают «плохих» мужчин

28 июня
2019 год

Новости кино >>
28 июня 2019
В сети появился первый трейлер экшн-комедии «Ангелы Чарли» - еще одной версии истории о трёх девушках-детективах, работающих на богача по имени Чарли.


По сюжету частное бюро расследований Townsend значительно расширилось и стало глобальным, предоставляя свои услуги широкому кругу клиентов. Офисы с высококвалифицированными командами расположены по всему миру. В одном из них работают девушки-агенты Сабина, Джейн и Элена, которым поручают достать разработку опаснейшего оружия, попавшую в руки гангстеров.

Главные роли в фильме исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Элизабет Бэнкс, Ной Сентинео, Сэм Клафлин, Патрик Стюарт, Джимон Хонсу, Джонатан Такер, Крис Пэнг, Нэт Факсон и другие. Режиссёром ленты выступила Элизабет Бэнкс.

Кристен Стюарт и Наоми Скотт наказывают «плохих» мужчин

Предыдущее воплощение «Ангелов» покоряло отечественный кинопрокат в 2001 году. Тогда супердевушек сыграли Камерон Диас, Дрю Бэрримор, Люси Лью, а роль Босли досталась Биллу Мюррею. В 2003 году вышел сиквел с подзаголовком «Полный вперёд», однако большой популярности он не снискал, и на этом история закончилась.

Российская премьера новых «Ангелов Чарли» состоится 14 ноября 2019 года.
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Кристен Стюарт и Наоми Скотт наказывают «плохих» мужчин фотографии
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